Lada Azimut выдержала фронтальный и боковой удар на краш-тестах

Кроссовер Lada Azimut успешно прошел обязательную программу государственных сертификационных краш-тестов. Автомобиль продемонстрировал уровень пассивной безопасности выше действующих национальных требований. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В рамках испытаний автомобиль проверили по ключевым сценариям. При фронтальном ударе на скорости 56 км/ч (в соответствии с Правилами ООН № R94) фронтальные подушки безопасности сработали своевременно и в полном объеме. Показания датчиков манекенов зафиксировали минимальные нагрузки — все значения остались в безопасной «зеленой» зоне.

Также был проведен тест на боковой удар: его выполнили с помощью тележки с деформируемым барьером на скорости 50 км/ч по Правилам ООН № R95. Важной особенностью модели стала боковая шторка безопасности, примененная на автомобилях Lada впервые. Она позволила удержать критерий нагрузки на голову водителя в «зеленой» зоне с существенным запасом. Положение манекена также соответствовало параметрам безопасности. По итогам испытаний АвтоВАЗ констатировал, что Lada Azimut обеспечивает защиту водителя и пассажиров в критических ситуациях.

Георгий Портнов