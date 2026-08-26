ИМО: с начала марта в Ормузском и Персидском заливах погибли 19 моряков

Международная морская организация (ИМО) обновила данные по количеству морских инцидентов с коммерческими судами в Ормузском и Персидском заливах в целом. По оценкам ИМО, с начала военных событий в регионе таких инцидентов было как минимум семьдесят. К настоящему моменту подтверждено 19 случаев гибели моряков.

К морским инцидентам ИМО относит любые непредвиденные события или аварии, происходящие на воде, включая столкновения коммерческих судов, посадку на мель, затопление, пожары и взрывы, в том числе в результате атак, разлив нефтепродуктов и опасных веществ, травмы и гибель членов экипажа или пассажиров.

Как следует из отчета организации, первые такие четыре инцидента произошли в Ормузском проливе уже 1 марта, то есть на следующий день после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Тогда пострадали три разных судна у берегов Омана и ОАЭ, а также верфь в порту Бахрейна, погибли четыре человека, шесть человек получили серьезные ранения. К настоящему моменту в общей сложности 35 моряков получили ранения и травмы, один человек считается пропавшим без вести. По оценкам ИМО, сейчас в регионе Персидского залива находятся около 500 судов, которые не могут его покинуть, учитывая сложную обстановку. На борту этих судов находятся около 6 тыс. моряков.

Алена Миклашевская