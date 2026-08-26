ИМО: с начала марта в Ормузском и Персидском заливах погибли 19 моряков
Международная морская организация (ИМО) обновила данные по количеству морских инцидентов с коммерческими судами в Ормузском и Персидском заливах в целом. По оценкам ИМО, с начала военных событий в регионе таких инцидентов было как минимум семьдесят. К настоящему моменту подтверждено 19 случаев гибели моряков.
К морским инцидентам ИМО относит любые непредвиденные события или аварии, происходящие на воде, включая столкновения коммерческих судов, посадку на мель, затопление, пожары и взрывы, в том числе в результате атак, разлив нефтепродуктов и опасных веществ, травмы и гибель членов экипажа или пассажиров.
Как следует из отчета организации, первые такие четыре инцидента произошли в Ормузском проливе уже 1 марта, то есть на следующий день после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Тогда пострадали три разных судна у берегов Омана и ОАЭ, а также верфь в порту Бахрейна, погибли четыре человека, шесть человек получили серьезные ранения. К настоящему моменту в общей сложности 35 моряков получили ранения и травмы, один человек считается пропавшим без вести. По оценкам ИМО, сейчас в регионе Персидского залива находятся около 500 судов, которые не могут его покинуть, учитывая сложную обстановку. На борту этих судов находятся около 6 тыс. моряков.
Морские инциденты в Ормузском и Персидском заливах происходят на фоне возобновления военных действий между США и Ираном, которые вступили в новую фазу конфликта после 12 июля 2026 года. США нанесли удары по 140 иранским военным целям, включая места хранения ракет и БПЛА, средства ВМС и склады боеприпасов, а Иран ответил ударами по американским военным объектам в Иордании, Бахрейне, Омане и Кувейте. Эти события привели к срыву подписанного 18 июня Меморандума о взаимопонимании, который предусматривал свободное судоходство через Ормузский пролив. На фоне обострения ситуации, 25 августа 2026 года в Ормузском проливе был подбит нефтяной танкер, следовавший к северо-востоку от оманского Эш-Шиша, при этом машинное отделение судна было повреждено, и оно потеряло ход. За день до этого Иран заявил о намерении штрафовать, задерживать и конфисковывать суда, нарушившие установленные Тегераном правила пересечения пролива, а также был атакован нефтяной танкер у берегов Саудовской Аравии.
Международная морская организация (ИМО) ранее, 25 июня 2026 года, приостановила операцию по эвакуации моряков из Ормузского пролива после атаки на судно в Оманском заливе, которое следовало по маршруту эвакуации. Эта операция началась 23 июня и проводилась в сотрудничестве с Ираном, Оманом, США и другими странами. 24 июня 2026 года Оман совместно с ИМО ООН создал временный морской коридор для обеспечения свободы судоходства, предусматривающий координацию судов с организациями. В июне 2026 года судовладельцы, чьи суда оказались заблокированы в Персидском заливе из-за действий Ирана в Ормузском проливе, тайно координировали свои действия с ВМС США для вывода судов, что позволило около 40 судам покинуть залив за три недели.
В июле 2026 года МИД России призвал российских туристов в странах Персидского залива быть на связи с туроператорами и соблюдать меры предосторожности из-за возобновления взаимных ударов между Тегераном и Вашингтоном, рекомендуя не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. В начале конфликта США и Израиля против Ирана в 2026 году были определены семь основных уроков, включая переход от санкций к применению военной силы, долгосрочность давления на Иран и важность запаса прочности.