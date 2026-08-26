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В Венецианской лагуне на продажу выставили частный остров Креван

Находящийся в частных руках остров Креван в Венецианской лагуне выставлен на продажу. Как указано на сайте агентства недвижимости Lionard, остров площадью 215 кв. м с фортом наполеоновской эпохи и жилой резиденцией премиум-класса обойдется покупателю в €5,5 млн.

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Остров Креван в Венецианской лагуне

Остров Креван в Венецианской лагуне

Фото: Lionard

Фото: Lionard

Фото: Lionard

Фото: Lionard

Фото: Lionard

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Остров Креван в Венецианской лагуне

Фото: Lionard

Фото: Lionard

Фото: Lionard

Фото: Lionard

Фото: Lionard

Продает Креван неназванное частное лицо. Владелец полностью реставрировал форт, построенный в 1806 году по приказу Наполеона Бонапарта. Снаружи форт сохраняет вид военного объекта, а внутри он перестроен в современную виллу с гостиной, кухней и спальнями. Со смотровой башни форта открывается вид на Венецию и остров Бурано, до которого по воде можно добраться за несколько минут. На острове также уместился сад с газонами и декоративными кустарниками, есть собственный причал, вертолетная площадка, генераторы и системы фильтрации пресной воды.

Как отмечает The Guardian, в июне был выставлен на продажу еще один остров в Венецианской лагуне, Санта-Кристина, который долгое время принадлежал наследнику империи Сваровски. Цена этого острова — €24 млн.

Алена Миклашевская

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