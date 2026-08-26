Котяков: 420 тыс. человек трудоустроились через кадровые центры в 2026 году
Порядка 420 тыс. человек с начала года смогли трудоустроиться через кадровые центры «Работа России», сообщил министр труда Антон Котяков. За аналогичный период прошлого года через такие центры работу нашли на 42 тыс. человек меньше.
«Современные кадровые центры "Работа России" предлагают целый комплекс сервисов как соискателям, так и работодателям — от непосредственного поиска работы до помощи в переобучении, от массового или адресного подбора сотрудников до помощи в оформлении субсидий»,— отметил господин Котяков (цитата по сайту ведомства).
Кадровые центры «Работа России» открываются с начала 2025 года при поддержке национального проекта «Кадры». Сейчас работает не менее 900 центров по всей стране, а к 2030 году их численность должна превышать 2 тыс. Соискатели в них могут трудоустроиться, а работодатели найти сотрудников.
В первом полугодии 2026 года в кадровых центрах «Работа России» профессиональную ориентацию прошли более 620 тысяч россиян, что на почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего за помощью в профориентации обращаются старшеклассники, студенты, а также россияне, которым необходимо сменить сферу деятельности, включая ветеранов специальной военной операции, и родители маленьких детей. Министр труда Антон Котяков также отметил, что внедрение искусственного интеллекта может увеличить потребность в IT-специалистах в России на 250 тысяч человек.
Почти половина из 1,9 миллиона вакансий на государственном портале «Работа России» приходится на рабочие специальности. Ведомство рассчитывает привлечь в рабочие профессии ещё около 3 миллионов человек до 2032 года, а самыми востребованными названы средний медицинский персонал, врачи, инженеры и электромонтёры. До конца 2026 года Минтруд должен представить правительству Стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года, которая призвана скоординировать федеральные и региональные усилия по насыщению рынка труда необходимыми компетенциями.
В 2025 году Минтруд запустил индивидуальное карьерное сопровождение учащихся и рейтинг вузов по успешности трудоустройства выпускников, а с помощью Всероссийской ярмарки трудоустройства работу нашли 120 тысяч россиян. По данным на июнь 2026 года, россияне 40–45 лет стали самой производительной и востребованной возрастной группой на рынке труда, но эта категория становится малочисленной из-за демографических тенденций.