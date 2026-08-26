Котяков: 420 тыс. человек трудоустроились через кадровые центры в 2026 году

Порядка 420 тыс. человек с начала года смогли трудоустроиться через кадровые центры «Работа России», сообщил министр труда Антон Котяков. За аналогичный период прошлого года через такие центры работу нашли на 42 тыс. человек меньше.

«Современные кадровые центры "Работа России" предлагают целый комплекс сервисов как соискателям, так и работодателям — от непосредственного поиска работы до помощи в переобучении, от массового или адресного подбора сотрудников до помощи в оформлении субсидий»,— отметил господин Котяков (цитата по сайту ведомства).

Кадровые центры «Работа России» открываются с начала 2025 года при поддержке национального проекта «Кадры». Сейчас работает не менее 900 центров по всей стране, а к 2030 году их численность должна превышать 2 тыс. Соискатели в них могут трудоустроиться, а работодатели найти сотрудников.