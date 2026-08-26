Путин встретился с главой Минпромторга Алихановым

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2025 году президент Владимир Путин поручил разработать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в России, с крайним сроком завершения работы 31 марта 2026 года. В данную модель должны быть включены конкретные сроки и параметры каждого проекта, а ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Строительство первой ВСМ, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, продолжается, что Владимир Путин отметил в августе 2026 года в видеообращении, посвященном Дню железнодорожника. Президент подчеркнул вклад железнодорожников в развитие инфраструктуры и внедрение новейших технологий, а также упомянул 175-летие первой государственной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее, в декабре 2025 года, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подтвердил планы по перезапуску бывшего завода General Motors в Шушарах и Volkswagen в Нижнем Новгороде в 2026 году. По данным СМИ, инициатором возобновления производства на предприятии в Шушарах выступила компания «АГМ» с планами инвестировать 46,43 млрд рублей в течение 15 лет.