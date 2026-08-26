ФАС возбудила дела против четырех производителей серной кислоты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила четыре компании по производству серной кислоты в установлении и удержании монопольно высоких цен. В отношении них возбуждены дела по п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о компаниях ООО «Медногорский медно-серный комбинат», АО «Среднеуральский медеплавильный завод», АО «Святогор» и АО «Карабашмедь». Все они, как отмечает ФАС, доминируют на оптовом рынке серной кислоты.

Служба проанализировала средневзвешенные цены и себестоимость производства серной кислоты, а также объемы продаж и изменения прибыли компаний. ФАС установила, что монопольно высокие цены указанные компании устанавливали в 2024 2025 годах.