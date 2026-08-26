ФАС возбудила дела против четырех производителей серной кислоты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила четыре компании по производству серной кислоты в установлении и удержании монопольно высоких цен. В отношении них возбуждены дела по п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», сообщила пресс-служба ведомства.
Речь идет о компаниях ООО «Медногорский медно-серный комбинат», АО «Среднеуральский медеплавильный завод», АО «Святогор» и АО «Карабашмедь». Все они, как отмечает ФАС, доминируют на оптовом рынке серной кислоты.
Служба проанализировала средневзвешенные цены и себестоимость производства серной кислоты, а также объемы продаж и изменения прибыли компаний. ФАС установила, что монопольно высокие цены указанные компании устанавливали в 2024 2025 годах.
В декабре 2025 года в Жамбылской области Казахстана планируется запуск первого этапа производства серной кислоты дочерней компанией российского «Еврохима» — «Еврохим-удобрения», мощностью 800 тыс. тонн. К 2026 году ожидается ввод завода по выпуску сложных удобрений мощностью 1 млн тонн в год.
Федеральная антимонопольная служба ранее проводила проверки обоснованности оптово-отпускных цен производителей маргарина, в том числе ООО «1 Копейский масложировой комбинат», запрашивая информацию об объемах производства, себестоимости и рентабельности продаж за 2025 год. Также ФАС проверяла обоснованность цен в отношении крупнейших производителей мяса курицы, таких как «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье», занимающих коллективное доминирующее положение на рынке мяса сельскохозяйственной птицы.