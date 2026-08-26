Коммунисты в Удмуртии вышли на одиночные пикеты против снятия кандидатов от КПРФ

Коммунисты в Удмуртии провели серию одиночных пикетов с требованием восстановить кандидатов от КПРФ на осенних выборах. Об этом рассказали в рескоме партии. О задержаниях не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер удмуртских коммунистов Иван Гвоздак

Фото: КПРФ в Удмуртии Лидер удмуртских коммунистов Иван Гвоздак

Фото: КПРФ в Удмуртии

«Под абсурдными предлогами сняты с выборов наши кандидаты — Иван Апостолевский, Владимир Гудомаров, Михаил Матвеев, Людмила Клюшникова и многие другие <...> коммунисты Удмуртии не согласны с откровенным произволом»,— рассказали в реготделении.

Среди пикетчиков — первый секретарь рескома, депутат гордумы Ижевска Иван Гвоздак, депутат Госсовета Удмуртии Юрий Балахонцев и другие коммунисты.

Напомним, 21 августа Октябрьский райсуд Саратова оштрафовал кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю Николая Бондаренко на 1 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Политик утверждает, что ему вменили старую публикацию на фейковом аккаунте, который ему не принадлежит. К посту была прикреплена фотография Алексея Навального. Если решение вступит в силу, то товарищ Бондаренко пропустит выборы в Госдуму. Сторона защиты готовит апелляцию.

Как писал «Ъ-Северо-Запад», депутата Заксобрания Ленинградской области Ивана Апостолевского признали виновным в демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП) его арестовали на 10 суток. По той же статье привлечен к ответственности депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Гудомаров.

В середине августа Самарский областной суд принял решение снять действующего депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева: коммуниста, среди прочего, обвинили в использовании шрифтов от компании Microsoft, защищенных авторским правом. Алтайский краевой суд снял с выборов депутата местного заксобрания Людмилу Клюшникову. Она проходит фигурантом по делу о мошенничестве (ст. 159 УК), что в КПРФ считают формой политического преследования.