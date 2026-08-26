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Судьба «духа Анкориджа» будет отображена в школьных учебниках истории

Раздел школьного учебника по истории о встрече президентов России и США в Анкоридже будет обновлен при переиздании пособия, заявил «Ъ» научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. В частности, в учебнике будет отражена судьба так называемого «духа Анкорджа», сказал он. «В новых изданиях учебника отражается все последние события, которые влияют на исторический процесс, на внутреннюю политику, на международную политику.

Другое дело, что необходим какой-то определенный период — посмотреть на влияние того или иного события. Но Анкоридж это определенный этап, так что в учебники будет включен и «дух Анкориджа», и последствия тех или иных решений, которые принимались в этот период», сказал господин Мягков.

«Дух Анкориджа» — это термин, возникший после встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года. Он подразумевает сложившуюся между лидерами атмосферу доверия, а также определенные договоренности и взаимные понимания по вопросу завершения украинского конфликта, которые не были закреплены в формальных документах. В начале 2026 года сообщалось, что информация о встрече в Анкоридже войдет в школьный курс новейшей истории и будет добавлена в очередные издание единого учебника. Однако уже к середине 2026 года американские дипломаты начали говорить о возможном отходе от «аляскинских договоренностей». На данный момент все чаще звучат утверждения, что «дух Анкориджа исчерпал себя».

Александр Черных

Фотогалерея

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

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Российский борт номер один

Российский борт номер один

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Кортеж президента США

Кортеж президента США

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Приветствие

Приветствие

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

На красной дорожке

На красной дорожке

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Место встречи

Место встречи

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Формат «три на три»

Формат «три на три»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Обстановка перед переговорами

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Начало переговоров

Начало переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Рукопожатие после пресс-конференции

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Возвращение российской делегации

Возвращение российской делегации

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

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Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Приветствие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

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Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рукопожатие после пресс-конференции

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Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Возвращение российской делегации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Встреча президентов России и США в Анкоридже на Аляске 15 августа 2025 года стала значимым событием, от которого одни ждали прорыва, а другие — не оправдавшихся надежд. Саммит не стал отправной точкой для мирного процесса, и за год после Аляски российско-европейское военное противостояние приобрело отчетливые перспективы.

Позднее, в феврале 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что «дух Анкориджа» — это набор взаимных пониманий между Россией и США по украинскому конфликту, обсуждавшийся Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в том же месяце заявлял, что США отказались от предложений по урегулированию, сделанных ими на саммите в Анкоридже, среди которых были отказ Украины от членства в НАТО и сохранение за Россией территорий, где прошли референдумы.

В марте 2026 года ответственный секретарь рабочей группы по подготовке единой линейки учебников истории Владислав Кононов сообщил, что авторы учебников столкнулись с необходимостью создания более фундаментальной линейки для старшеклассников, желающих углубленно изучать историю. Тогда же академик Александр Чубарьян отмечал, что в новой версии учебника будет упоминаться встреча президентов России и США в Анкоридже.

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