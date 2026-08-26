Раздел школьного учебника по истории о встрече президентов России и США в Анкоридже будет обновлен при переиздании пособия, заявил «Ъ» научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. В частности, в учебнике будет отражена судьба так называемого «духа Анкорджа», сказал он. «В новых изданиях учебника отражается все последние события, которые влияют на исторический процесс, на внутреннюю политику, на международную политику.

Другое дело, что необходим какой-то определенный период — посмотреть на влияние того или иного события. Но Анкоридж это определенный этап, так что в учебники будет включен и «дух Анкориджа», и последствия тех или иных решений, которые принимались в этот период», сказал господин Мягков.

«Дух Анкориджа» — это термин, возникший после встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года. Он подразумевает сложившуюся между лидерами атмосферу доверия, а также определенные договоренности и взаимные понимания по вопросу завершения украинского конфликта, которые не были закреплены в формальных документах. В начале 2026 года сообщалось, что информация о встрече в Анкоридже войдет в школьный курс новейшей истории и будет добавлена в очередные издание единого учебника. Однако уже к середине 2026 года американские дипломаты начали говорить о возможном отходе от «аляскинских договоренностей». На данный момент все чаще звучат утверждения, что «дух Анкориджа исчерпал себя».

Александр Черных