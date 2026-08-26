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Зарубежные СМИ: В чем причина визита главы ЦРУ в Москву?

26 августа, среда

Глава ЦРУ прилетал в Москву ради контактов со спецслужбами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что встреча Джона Рэтклиффа с Владимиром Путиным не планировалась. В Белом доме пока не давали никаких комментариев. В Москве Рэтклифф пробыл всего несколько часов и улетел вечером 25 августа. Последний раз директор американской разведки приезжал в Россию в ноябре 2021 года — за три месяца до начала специальной военной операции на Украине. Тогда этот пост занимал предшественник Рэтклиффа Уильям Бёрнс. С чем может быть связан неожиданный визит руководителя ЦРУ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Jose Luis Magana / AP

Фото: Jose Luis Magana / AP

Визит главы ЦРУ нигде и никем не анонсировался. О том, что кто-то из высокопоставленных американских чиновников мог приехать в Москву, стало известно лишь утром 25 августа. Благодаря сервису отслеживания полетов, журналисты выяснили, что во Внуково приземлился военно-транспортный борт США. Начальная точка маршрута — один из правительственных аэродромов — база Эндрюс. Промежуточная остановка — в Риге. Источники Axios утверждают, что перед отбытием из Латвии американская сторона попросила Украину не наносить удары по Москве, Санкт-Петербургу и другим регионам России, над которыми должен был пролетать Рэтклифф. По их словам, своего рода мораторий действовал, пока глава ЦРУ находился на территории страны.

Вместе с Рэтклиффом в Москву прилетели и другие американские чиновники. Но называть их имена источники СМИ отказались. Также неизвестно, с кем они встречались. При этом The Wall Street Journal отмечает, что у главы ЦРУ есть налаженный контакт с российским коллегой Сергеем Нарышкиным. В марте 2025 года они провели телефонный разговор, после которого директор Службы внешней разведки России допустил встречу с Рэтклиффом. Собеседники издания приводят сразу несколько версий, что могло обсуждаться на переговорах в Москве. Первая из них — разведка США якобы получила данные, что Россия готовится к новой волне мобилизации. Вторая — намерение вступить в прямое противостояние с НАТО. В Кремле любую информацию о подготовке к мобилизации опровергают. Равно как и потенциальный вооруженный конфликт со странами Североатлантического альянса.

Впрочем, Reuters делает акцент на другом геополитическом событии. В понедельник США объявили о так называемом дне «Д» для Ирана. Речь идет о полной экономической блокаде. Белый дом призвал все страны разорвать сотрудничество с Исламской Республики. Россия отрицала, что предоставляет помощь Ирану, в том числе военную. Однако американская разведка проводила анализ таких сообщений. Вероятно, Рэтклифф прилетал в Москву именно по этой причине, пишет агентство.

У собеседников British Broadcasting Corporation же версия более тривиальная. Визит главы ЦРУ, по их мнению, связан прежде всего с будущим обменом заключенными между США и Россией. Британская медиакорпорация не исключает, что Рэтклифф мог обсудить и возможные пути деэскалации на Украине. Например, взаимное прекращение ударов по энергоинфраструктуре. Впрочем, предыдущие попытки урегулирования при посредничестве Соединенных Штатов успехом не увенчались, напоминает British Broadcasting Corporation.

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