Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну запретили выезжать из страны
Суд в Ереване запретил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну выезжать из страны. Об этом Sputnik Armenia сообщили в Антикоррупционном комитете, который подал соответствующее ходатайство.
Серж Саргсян
Фото: AYP / Коммерсантъ
Серж Саргсян руководил страной с 2008 по 2018 год. Он проходит по делу о превышении должностных полномочий, которое возбудили против его предшественника на посту главы государства Роберта Кочаряна (1998-2008 годы). Полиция арестовала сына последнего, Седрака Кочаряна, и еще трех человек. По информации Sputnik Armenia, под домашним арестом также находятся Арамаис Ворсканян и его семья. Господин Ворсканян в 1999-2009 годах был завхозом правительственных дач.
В отношении Роберта Кочаряна возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег. Он задержан, но находится в больнице из-за ухудшения самочувствия. Господин Кочарян должен быть доставлен в суд для решения вопроса об аресте, однако врачи не позволяют следователям это сделать. Сам Роберт Кочарян считает, что власти поставили задачу — любым способом доставить его в суд, пишет Sputnik Armenia. Адвокат бывшего президента Александр Кочубаев назвал разбирательство политическим преследованием.
25 августа 2026 года суд в Ереване арестовал сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, Седрака Кочаряна, на два месяца, как сообщил его адвокат Александр Кочубаев. Задержание Седрака Кочаряна произошло одновременно с задержанием его отца, Роберта Кочаряна. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег.
В офисе Роберта Кочаряна происходящее назвали «очередной скоординированной атакой властей», а адвокат Александр Кочубаев назвал разбирательство политическим преследованием. По делу, помимо Кочарянов, также проходят бывший президент Серж Саргсян, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян и ещё несколько человек. Расследование охватывает период президентства Роберта Кочаряна с 2004 по 2009 год.