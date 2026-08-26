Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну запретили выезжать из страны

Суд в Ереване запретил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну выезжать из страны. Об этом Sputnik Armenia сообщили в Антикоррупционном комитете, который подал соответствующее ходатайство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серж Саргсян

Фото: AYP / Коммерсантъ Серж Саргсян

Фото: AYP / Коммерсантъ

Серж Саргсян руководил страной с 2008 по 2018 год. Он проходит по делу о превышении должностных полномочий, которое возбудили против его предшественника на посту главы государства Роберта Кочаряна (1998-2008 годы). Полиция арестовала сына последнего, Седрака Кочаряна, и еще трех человек. По информации Sputnik Armenia, под домашним арестом также находятся Арамаис Ворсканян и его семья. Господин Ворсканян в 1999-2009 годах был завхозом правительственных дач.

В отношении Роберта Кочаряна возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег. Он задержан, но находится в больнице из-за ухудшения самочувствия. Господин Кочарян должен быть доставлен в суд для решения вопроса об аресте, однако врачи не позволяют следователям это сделать. Сам Роберт Кочарян считает, что власти поставили задачу — любым способом доставить его в суд, пишет Sputnik Armenia. Адвокат бывшего президента Александр Кочубаев назвал разбирательство политическим преследованием.