«Ставка на надежность и комплексность»

Российский рынок оценочных услуг в 2025 году переживал период трансформации. С одной стороны, высокая ключевая ставка и сокращение инвестиционной активности формируют новый запрос на надежность и точность. С другой — цифровизация и усиление роли государства создают точки роста для компаний, способных предложить рынку не просто оценку, а комплексное сопровождение. Управляющий партнер Группы SRG Федор Спиридонов рассказал о том, как эти тренды отражаются на бизнесе Группы SRG и что ждать от отрасли в ближайшие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер Группы SRG Федор Спиридонов

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы SRG Управляющий партнер Группы SRG Федор Спиридонов

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы SRG

— Как бы вы охарактеризовали состояние российского рынка оценки по итогам 2025 года? Какие ключевые тенденции стали определяющими?

— По итогам 2025 года рынок характеризуется высокой степенью неопределенности и консерватизмом. В проектах усилилась роль государства: частных историй стало меньше. Высокая стоимость капитала и рост нагрузки на бизнес сместили фокус компаний в сторону устойчивости и управления издержками. Долгие инновационные программы стали сложнее с точки зрения окупаемости и рисков. В 2025 году ожидания покупателей и продавцов часто расходились, а в 2026-м продавцы стали реалистичнее в отчете об оценке капитализации — на фоне долговой нагрузки, рисков сбыта и роста издержек. Сегодня на первый план выходит не просто составление отчета, а глубокое погружение в отрасль и понимание всех сопутствующих рисков. Ключевая задача консультанта — вести клиента буквально за руку, открыто указывать на все возможные проблемы и узкие места, включая потенциальные уязвимости в бизнес-моделях. Для этого необходимо быть хорошо знакомым с рынком, предметом аналитики и конкурентным окружением. Традиционные финансовые оценки все чаще дополняются процедурами дью-дилидженс, включающими финансовый, налоговый и юридический анализ. Часто к нему добавляют еще и проверку pre-PMI, то есть оценку до интеграции компаний, или операционный дью-дилидженс с фокусом на слияние.

— Как повлияли высокая ключевая ставка, изменение инвестиционной активности, ситуация на рынке недвижимости и другие изменения в экономике на спрос на оценочные услуги?

— Высокая ключевая ставка ЦБ оказывает негативное влияние на инвестиционное развитие бизнеса. Это приводит к тому, что активы все чаще покупаются с расчетом на собственные средства, а банковское финансирование остается доступным лишь для ограниченного круга проектов. Высокая ставка также создает и новый пласт работы для профессиональных консультантов: финансовые кризисы традиционно приводят к волне банкротств и распродаже задолженностей, а любая крупная сделка включает этап оценки активов. Покупателю актива сжавшийся рынок не прощает ошибок так, как раньше, и потенциальные скрытые риски владения и управления активом с большей вероятностью реализовываются в конкретные убытки. Поэтому сегодня отрасли нужны консультанты, которые это хорошо осознают.

— Какими результатами SRG завершила 2025 год? Какие показатели или достижения вы считаете наиболее важными?

— Мы сфокусировались на трех направлениях. Первое — развитие инвестиционной деятельности (в частности, нам интересны сфера FMCG и сфера девелопмента): мы проводим большое количество переговоров и активно инвестируем в проекты с высоким потенциалом роста. Второе — укрепление команд и рост комплексности решений через призму ценности для партнеров и наших стратегических преимуществ: партнерства и репутации, интеллектуального капитала и технологичности. Третье — укрепление архитектурного и строительного блоков: нарастили экспертизу департамента управления строительством и бюро генерального проектирования. Нам также удалось укрепить свои позиции в ведущих отраслевых рейтингах. Мы сохранили место в тройке лидеров по оценочной деятельности и в консалтинге в области управления персоналом, а также улучшили позиции в ИТ-консалтинге и производственном консалтинге.

Драйвером роста, опередившим другие направления, стал именно спрос на комплексные услуги. Клиенты делают ставку на надежность и комплексный взгляд партнера, которому доверяют. Поэтому к нам обращаются на всех этапах инвестиционного цикла при крупных сделках и инвестпроектах. Масштабы работы подтверждают этот тренд: ежегодно мы сопровождаем проекты общей стоимостью более 1 трлн руб., разрабатываем более тысячи финансовых моделей и оцениваем миллионы квадратных метров недвижимости.

— На чем сегодня строится конкурентное преимущество SRG? За счет чего компания выигрывает конкуренцию на зрелом рынке?

— На зрелом рынке конкуренция выигрывается за счет доверия и способности закрывать сложные задачи в срок. Группа SRG зарекомендовала себя как надежный партнер, и наше ключевое преимущество — выстраивание долгосрочных партнерских отношений. Один из ключевых принципов, на которых строится деятельность SRG,— интеллектуальный капитал. Мы делаем ставку на развитие собственных специалистов, одновременно привлекая профессионалов со стороны. В SRG мы рассматриваем интеллектуальный капитал как один из ключевых активов. Наша методология «выращивания команды» — это не философия, а практическая система управления талантами, которая напрямую влияет на бизнес-результаты. Мы играем вдолгую, инвестируя в поиск талантов, в том числе через поддержку образовательных проектов. Показательный пример — некоммерческий проект «Фонд развития молодежи "Алтай"», который последовательно развивается уже более шести лет. Долгосрочная устойчивость бизнеса держится на умении планировать на перспективу, выстраивать четкую стратегию и грамотно работать с сотрудниками.

Еще один принцип — технологичность. При этом я предостерегаю от слепой веры в автоматизацию, потому что автоматизация без наведения порядка в первичных данных лишь масштабирует хаос. Внедрение искусственного интеллекта и роботизация сдерживаются дорогим капиталом и страхом собственников сломать работающие процессы. Однако там, где технологии дают реальный эффект, мы активно их используем. В SRG я жду примеров технологичности на всех уровнях: от линейных сотрудников — постоянных небольших улучшений эффективности и их масштабирования. От топ-менеджеров — ежедневной работы над внедрением культуры улучшений и проектов, которые дают существенный эффект. Так, после проведения ряда экспериментов в компании было решено сформировать отдельный Комитет по ИИ, сделав ставку на регулярность работы и долгосрочную цель, а не на точечные инициативы. Его возглавил один из партнеров группы — руководитель, который обладает большой насмотренностью и уже много лет работает в компании.

— Насколько активно цифровизация и искусственный интеллект меняют рынок оценки? Какие процессы уже удалось автоматизировать, а где участие эксперта по-прежнему остается незаменимым?

— Цифровизация остается одной из главных тем в отрасли. Эксперименты с ИИ во многом похожи на венчурный подход: часть идей умирает, часть дает умеренный эффект, и лишь некоторые приводят к заметному скачку. Однако при интенсивном поиске, в среде, поощряющей технологические инновации, общий результат почти всегда оказывается положительным — за счет высокой скорости обучения и качества отбора решений. Искусственный интеллект и автоматизация активно внедряются в обработку больших массивов данных, подбор аналогов и подготовку типовых отчетов. Однако участие эксперта остается незаменимым в вопросах интерпретации результатов, аналитики и, главное, ответственности. Уровень ответственности слишком велик, чтобы переложить всю работу исключительно на роботов, зачастую при оценке требуется не просто итоговая цифра, а развернутое обоснование подходов, что делает роль квалифицированного оценщика критически важной.

— Какие сегменты оценочного рынка, по вашему мнению, будут наиболее динамично развиваться в ближайшие годы? Что, на ваш взгляд, могло бы стать драйвером развития отрасли?

— Одним из значимых направлений является государственно-частное партнерство и концессии. Увеличение числа проектов с госучастием гарантирует устойчивый спрос на финансовое моделирование и оценку эффективности вложений. Второе связано с сопровождением сделок M&A и реструктуризацией бизнеса. В условиях высокой закредитованности предприятий и возможной смены собственников услуги дью-дилидженс и оценки рисков становятся критически важными.

Главным драйвером развития отрасли, на мой взгляд, станет не просто экономический рост, а фундаментальная потребность в надежной информации. Наши клиенты — крупные корпорации, банки, девелоперы — нуждаются в более тщательном экспертном подходе, требуют постоянное сопровождение на всем этапе сделок. Рынок постепенно учится платить не просто за документ, который может лечь в стол, а за уверенность в завтрашнем дне. Отчет — лишь верхушка айсберга, за которой стоит глубокое понимание отрасли, клиента и рисков. Задача консультанта в этой ситуации — быть стратегическим партнером.

Беседовал Сергей Петров