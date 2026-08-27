«Слагаемые успеха и стабильности ФБК: гибкая экспертиза, доверие клиентов и профессиональная команда»

О том, какие задачи сегодня находятся в фокусе внимания представителей бизнеса, как меняются запросы клиентов оценочного и консалтингового рынка в условиях адаптации к изменениям экономики и законодательства, в каких сферах сегодня наиболее востребованы услуги оценщиков, а также о роли искусственного интеллекта и человеческого опыта в работе консультантов рассказал управляющий партнер ФБК Игорь Чуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер ФБК Игорь Чуркин

Фото: Предоставлено пресс-службой ФБК Управляющий партнер ФБК Игорь Чуркин

Фото: Предоставлено пресс-службой ФБК

— Какие, на ваш взгляд, задачи наиболее актуальны для бизнеса сейчас?

— Экономические факторы, в частности высокая стоимость финансирования, и регуляторные изменения снизили активность на рынке инвестиций. Это относится как к планам выхода на биржу, так и к возможностям развития путем слияний и поглощений. Однако перенос сроков реализации инвестиционных проектов не приводит к остановке работы над совершенствованием бизнес-процессов. Адаптация систем управления и организационных структур к актуальным требованиям, внедрение новых технологий и решений идут крайне активно.

Сегодня в фокусе внимания топ-менеджеров — управление рисками, обеспечение устойчивости и повышение эффективности бизнеса. Для этого компании пересматривают процессы, перестраивают цепочки поставок, оптимизируют затраты, разрабатывают и внедряют надежные локальные технологии.

— Влияют ли описанные вами изменения на характер запросов клиентов?

— Безусловно. Применение новых правовых норм, влияние изменений в регулировании на деятельность, защита от рисков, поиск внутренних резервов повышения эффективности, информационные технологии и информационная безопасность — вот далеко не полный перечень актуальных для клиентов тем.

Возрастает интерес к услугам в области корпоративного управления, включая оценку внутреннего контроля и аудита и разработку локальных нормативных документов.

Динамичные изменения в налоговом законодательстве и новые аспекты правоприменительной практики обусловливают сохранение интереса к получению налоговых консультаций по сложным методологическим и спорным вопросам. Смягчение критериев для перехода на налоговый мониторинг вызывает рост запросов на услуги, связанные с подготовкой компаний к такому переходу.

Традиционными направлениями стали санкционный комплаенс, внедрение локализованных информационных продуктов, информационная безопасность и создание системы управления рисками.

— Что, на Ваш взгляд, является сегодня главным в работе консультанта? Какие решения предлагает ФБК клиентам в условиях изменений?

— Можно выделить три главных компонента успешного решения, предлагаемого консультантом: глубина профессиональной экспертизы, широкий кругозор, а также видение перспективы и способность заблаговременно подготовиться к изменениям.

Именно так мы и работаем: обеспечиваем клиентам возможность взглянуть на задачу в целом, не рассматривая проблемы по отдельности. В группу ФБК входят высококвалифицированные команды специалистов по оценке, финансовому и управленческому консалтингу, налогам и праву, информационным технологиям и кибербезопасности, работающие под брендами «ФБК Консалтинг», «ФБК Право» и «Сайбер Бизнес Консалтинг».

Такая организация взаимодействия позволяет, с одной стороны, обеспечить максимальную конфиденциальность и эффективность в работе с клиентом (за счет формирования проектной команды из профессионалов в разных областях), а с другой — выработать решение, учитывающее все важные для клиента аспекты.

— Какие тенденции на рынке профессиональных услуг сохранятся в ближайшие несколько лет?

— Одной из основных характеристик бизнес-среды остается высокая скорость изменений. Сегодня от компаний требуется сформировать такие организационную структуру и систему управления, которые позволяли бы им быстро перестраиваться, сохраняя устойчивость, технологическую безопасность и динамику роста.

В качестве второй характеристики я бы назвал масштаб технологических изменений и радикально возрастающий уровень сопутствующих рисков.

Ведется активная работа в области регулирования новых технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Это очень интересный этап, поскольку после принятия нормативных актов мы станем свидетелями и, уверен, участниками процесса формирования правоприменительной практики работы с совершенно новыми объектами.

Если говорить о тенденциях на рынке консалтинга и оценки, то, думаю, в ближайшее время сохранится запрос на услуги, направленные на обеспечение технологической, юридической, финансовой безопасности, сохранение устойчивости и повышение эффективности.

Важное конкурентное преимущество ФБК в этом контексте — возможность оказывать комплексные услуги. Это реализуется в проектах, включающих в себя полный спектр услуг по сопровождению сделки — разработку стратегии для покупателя, юридическое структурирование и сопровождение, финансовую, налоговую, юридическую и техническую проверку (Due Diligence), оценку, поддержку дальнейшей интеграции приобретенного бизнеса.

— В каких сферах сегодня наиболее востребованы ваши услуги?

— Спрос неравномерен, но четко коррелирует с трансформацией российской экономики. Устойчивый всплеск активности — в реальном секторе: компании вынуждены перестраивать цепочки поставок, переоценивать активы и искать новые точки роста.

Стабильно высокий спрос сохраняется в финансовом секторе. Здесь, помимо классического аудита, критически важно построение систем внутреннего контроля и управления рисками. Банки, страховые компании и участники рынка работают в условиях строгого регулирования, и им необходимо адаптировать процессы под новые требования без потери операционной эффективности.

— Как ФБК находит баланс между технологиями и человеческим опытом в эпоху ИИ и цифровизации?

— В первую очередь автоматизации сегодня поддаются рутинные, повторяющиеся операции и обработка больших массивов данных. Мы активно интегрируем ИИ в свою работу, особенно для систематизации информации и анализа больших данных. Мы постоянно мониторим рынок отечественных ИИ-решений и обучаем команду работе с ними без ущерба с точки зрения законодательства и конфиденциальности.

При этом мы никогда не доверим алгоритму принятие решений. ИИ не гарантирует необходимый уровень защиты данных и не способен учесть бизнес-контекст так, как это делает человек. Главный продукт, который наши эксперты дают клиенту, — это не данные, обработанные ИИ, а уверенность в качестве и надежности результата.

— Рынок сегодня испытывает острый дефицит сильных кадров. Как ФБК удается сохранять команду высококвалифицированных специалистов?

— Фундаментом нашей кадровой политики является система непрерывного внутреннего обучения и развития. Мы не просто передаем профессиональные знания и навыки, а формируем у специалистов системное, стратегическое мышление. Наши команды работают над самыми сложными и нестандартными задачами, но главное — это доброжелательная и открытая профессиональная среда, которую мы создали и в которой каждый сотрудник может реализовывать свой потенциал и влиять на общее развитие.

Уважение и доверие, преданность своему делу, ответственность за результат и непрерывное развитие — это ценности, которые лежат в основе корпоративной культуры, сформированной основателями ФБК.

В условиях высокой неопределенности люди интуитивно тянутся к стабильным, сильным и по-настоящему человечным брендам, и ФБК является таким брендом.

— В заключение хотелось бы спросить вас о ближайших планах, о направлениях развития ФБК.

— ФБК — национальный бренд, который уже почти 36 лет входит в группу лидеров рынка аудиторских и консультационных услуг. Слагаемые нашего успеха и стабильности неизменны: высококвалифицированная команда, безупречная репутация и сильная экспертиза.

Если говорить о приоритетах на ближайшие годы, то мы планируем сохранить ключевой принцип работы — комплексное решение задач клиента.

Мы живем в мире, где одновременно и принципиально меняются методы, подходы и технологии. Мы внутри этого цикла и не можем из настоящего точно предсказать, какие правила и практики станут актуальными в относительно ближайшем будущем. Но уже сейчас понятно, что возможности работать только на основании долгосрочных планов без их корректировки больше не будет. Реальность меняется слишком быстро. Гибкость и адаптивность, способность быстро и адекватно реагировать на происходящие события становятся основой для обеспечения устойчивости и дальнейшего развития. И мы не боимся неопределенности — мы превращаем ее в конкурентное преимущество наших клиентов. В этом, на мой взгляд, и заключается суть бренда ФБК: быть тем, кому доверяют самые сложные задачи, когда стандартные решения больше не работают.

Беседовала Кира Васильева