Заниженная оценка
Рынок оценки в России перешел от стагнации к спаду
Очередной, 22-й выпуск рэнкингов крупнейших российских оценочных компаний, составленный RAEX, показал резкое снижение темпов роста совокупной выручки его участников. Надежды на восстановление оборотов оценщики связывают с общим состоянием российской экономики.
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Шаг вперед и два назад
Суммарная выручка компаний, принявших участие в нынешнем списке крупнейших оценочных организаций, составила по итогам 2025 года 14,660 млрд руб. увеличившись за год, по сопоставимым данным, всего на 2,7%. Если учитывать инфляцию 2025 года (5,59%, Росстат), то рост номинальных доходов участников рэнкинга перешел от стагнации к спаду. Напомним, совокупные доходы участников рэнкинга по итогам 2024 года выросли на 9,9% (при инфляции 9,5%), а в 2023-м — на 16% (при инфляции 7,4%).
Из 105 участников нынешнего рэнкинга 40 компаний (на их долю приходится 27,7% общего дохода по рэнкингу) завершили год снижением своих доходов: темп роста в этой выборке составил минус 19,6%, а в деньгах наблюдается уменьшение с 5056 до 4065 млрд руб. При этом снижение выручки в пределах 10% было всего у десяти компаний, у остальных — больше.
«Начало 2025 года было отмечено рекордной ключевой ставкой — 21%, с июня регулятор перешел к смягчению, и к концу года ставка снизилась до 16%. Стоимость денег определяет все: активность сделок, реализацию инвестиционных программ, доступность кредитов, а значит, и структуру спроса на оценку. Дорогие деньги практически остановили сделки с заемным финансированием: по данным аналитиков, российский рынок M&A по итогам 2025 года сжался примерно на треть по объему и оказался на минимуме за два десятилетия наблюдений»,— комментирует Игорь Чуркин, управляющий партнер ФБК.
«Поддержание ЦБ ключевой ставки на высоком уровне и соответствующий уровень ставок по кредитам, отмена льготной ипотеки, высокий процент инфляции, а также подчас превышающий его рост стоимости большинства товаров — все это оказало негативное влияние на предпринимательскую активность, объемы инвестиций и кредитования, а значит, и на соответствующие направления оценки»,— подтверждает выводы коллеги Кирилл Кулаков, соучредитель ООО «Центр независимой экспертизы собственности».
Снижение стоимости оценочных работ косвенно подтверждается данными участников рэнкинга о количестве подписанных ими отчетов об оценке. По данным 92 компаний—участниц рэнкинга, объем работ составил в 2025 году 237 730 единиц оценки, увеличившись за год, по сопоставимым данным, на 15,6%. Замедленные темпы роста общей выручки оценщиков и одновременно ощутимый рост объема работ говорят о пересмотре ценников в меньшую сторону.
Впрочем, участники рынка не унывают. На возвращение к росту надеются участники опроса, проведенного RAEX. По данным 78 опрошенных компаний, их суммарная выручка за первый квартал 2026 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 14%. Среди драйверов роста — оживление кредитования, рост инвестиционной активности и активизации на рынке слияний и поглощений.
Сдержали обороты
Расширение объема общих доходов участников рэнкинга в 2025 году сдерживали такие три направления оценки, как оценка бизнеса и ценных бумаг, оценка оборудования и транспорта, оценка инвестиционных проектов. По сравнению с другими видами оценки годовая выручка здесь ушла в минус.
По данным участников рэнкинга, наибольший объем выручки от оценочных услуг по-прежнему сосредоточен в сфере оценки бизнеса и ценных бумаг. Совокупные доходы от услуг в этом направлении в 2025 году составили 6,119 млрд руб., номинально уменьшившись за год, по сопоставимым данным, на 0,5%. Почти все участники рэнкинга (99 из 105) имели в 2025 году выручку в этом направлении; число отчетов в этом направлении оценки составило за год минимум 14 796 единиц.
Клиентские запросы в этом секторе вызваны разными факторами. «В 2025 году и сейчас спрос на оценку бизнеса и ценных бумаг определялся прежде всего усложнением корпоративных решений. Высокая стоимость заемного капитала, продолжающаяся реструктуризация собственности, изменение цепочек финансирования и работа с проблемными активами повысили потребность в оценке при сделках с долями и акциями, продаже активов и привлечении капитала»,— поясняет Андрей Царук, управляющий партнер и сооснователь «Альтхаус».
Отдельно участники рэнкинга обращают внимание на такие факторы, как операции с инструментами финансирования. «Во-первых, стремление компаний выйти на рынок заимствований, которое увеличило в 2025 году число новых эмитентов облигаций до 212 (171 в 2024-м). Во-вторых, в 2025 году увеличилось количество зарегистрированных закрытых паевых инвестиционных фондов, в том числе фондов, активами которых, помимо недвижимости, все чаще становятся доли в ООО и акции компаний. В-третьих, продолжающийся спрос на оценку заблокированных ценных бумаг иностранных эмитентов в связи с введенными санкциями и ограничениями на обращение таких ценных бумаг»,— перечисляет Даниил Слуцкий, генеральный директор ООО ОБИКС.
Среди основных клиентских целей, формирующих спрос на определение рыночной стоимости бизнеса и ценных бумаг,— покупка и продажа активов, сделки слияний и поглощений, а также организация и реструктуризация бизнеса. «Основными драйверами были сделки слияний и поглощений, а также реструктуризация бизнеса с целью повышения управляемости и оптимизации издержек на управление. В рамках таких сделок и реструктуризаций в основном нужны финансовое моделирование, формирование сценариев под различные отлагательные условия платежей и структурирование сделок, а также классическая оценка»,— говорит Мария Лафер, партнер Б1, руководитель отдела по оказанию услуг по оценке, моделированию и экономическому анализу.
«Спрос на оценку поддерживается и вниманием налоговых органов к сделкам и реорганизациям. Все чаще наши клиенты при совершении сделки прибегают к услугам по оценке, даже если она формально не требуется. Все дело в том, что компании стремятся подготовить так называемый защитный файл для налоговой, в котором будет обоснован рыночный и справедливый характер сделки. Мы ожидаем, что в 2026–2027 годах спрос на такого рода услуги сохранится»,— считает Игорь Чуркин.
«Растет число оценок для судов на ретроспективные даты — на три-семь лет назад: по корпоративным и банкротным спорам, оспариванию сделок, определению ущерба и стоимости активов на момент спорных решений. Еще один растущий источник спроса — оценки для нотариусов в связи с изменениями законодательства об ООО при выходе участников и необходимостью корректно определять стоимость доли»,— делится опытом Денис Подшиваленко, управляющий партнер ГК ГРИНЭКСПЕРТИЗА.РФ.
Умеренным снижением в 2025 году отличился и сегмент оценки оборудования и транспортных средств: суммарный доход участников рэнкинга составил здесь 619,3 млн руб. (за год, по сопоставимым данным, минус 4,8%). Количество отчетов, по информации компаний-участниц, в общей сложности составило как минимум 22 972 штуки. Оценка данных типов активов востребована не только в сделках купли/продажи или для целей бухгалтерской отчетности.
«В 2024–2025 годах спрос на оценку обеспечивался за счет возвратного лизинга, а также оборудования и транспорта, ранее находящихся в лизинге или передаваемых в лизинговые компании. Это касается как легкового, так и грузового автотранспорта, спецтехники, а также вагонов, полувагонов. В 2026–2027 годах эти тенденции сохранятся»,— уточняет Тамара Касьянова, генеральный директор компании «Аудиторская группа 2К». Другой двигатель спроса — это уходящие с российского рынка иностранные компании, имущество которых подлежит оценке при продаже и передаче прав.
Еще одно направление оценочных услуг, где по итогам 2025 года было зафиксировано снижение выручки и которое напрямую зависит от состояния инвестиции в экономике,— это оценка инвестиционных проектов: общий доход участников рэнкинга составил здесь 470,2 млн руб., снизившись, по сопоставимым данным, на 9,4%. Повышенные риски инвестирования, а также его удорожание пока что не способствуют росту этого сегмента оценки.
Локомотив отрасли
Что касается направлений оценки, которые вытягивали в прошлом году анализируемый сектор услуг B2B, то к ним относятся оценка недвижимого имущества, переоценка активов / оценка в целях МСФО, а также оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности.
Суммарные доходы участников рэнкинга от оценки недвижимого имущества росли в 2025 год самыми быстрыми темпами — по сопоставимым данным, темпы роста их выручки здесь составили 8,7%, а ее фактический объем достиг 4,197 млрд руб. (28,6% от общей выручки по рэнкингу). Согласно предоставленной информации компаниями-участниками, число отчетов в этом направлении оценки составило за год не менее 175 754 единиц. Наиболее здесь востребовано в последние годы, по словам участников рэнкинга, определение реального размера компенсации при изъятии объектов недвижимости для государственных нужд, в том числе при реализации проектов комплексного освоения территорий (КРТ). «В Российской Федерации сейчас в проработке находится 1685 площадок КРТ, из которых 1076 — в активной стадии реализации, а это десятки тысяч объектов недвижимости, подлежащих изъятию, относительно которых необходимо установить не только их рыночную стоимость, но и величину убытков и упущенной выгоды. Также повышается актуальность определения соразмерной платы за сервитуты земельных участков в зоне трассировки линейно-протяженных объектов (газопроводов, нефтепроводов и т. п.) в различных субъектах РФ»,— рассказывает Кирилл Кулаков.
Выросли, пусть и не так значительно, как в секторе оценки недвижимости, доходы и от оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности: суммарная выручка участников рэнкинга за 2025 год от проектов в этой области составила 779,4 млн руб., увеличившись, по сопоставимым данным, на 0,5%. Согласно статистике рэнкинга, его участники составили минимум 1620 отчетов об оценке в этой области.
По словам участников рэнкинга, нематериальные активы и интеллектуальная собственность все чаще воспринимаются не только как юридический объект, но и как экономический актив, а их оценка — это уже не столько вспомогательная задача, сколько часть корпоративной финансовой стратегии.
«Основные драйверы спроса — рост сделок с товарными знаками, патентами, ПО и технологиями, лицензирование, инвентаризация НМА и реструктуризация групп с перераспределением прав. Наиболее востребованы оценка стоимости ИС для сделок и определение ставок роялти. Технологии упрощают поиск данных, но сопоставимость соглашений, условия передачи прав и экономическая роль объекта требуют профессионального анализа»,— поясняет Елена Шувалова, старший партнер, руководитель департамента оценки «Альтхаус».
«Мы наблюдаем постоянный и стабильный рост на оценку нематериальных активов, в частности товарных знаков, для определения реальной рыночной ставки роялти при заключении лицензионных договоров, с целью снижения рисков претензий со стороны налоговых органов»,— отметил Даниил Слуцкий.
Спрос на оценку «невидимых активов» также традиционно обусловлен целями финансового учета и налогообложения.
Как мы считали
Ежегодный, 22-й по счету, выпуск рэнкингов оценочных компаний от рейтингового агентства RAEX представлен двумя основными списками — крупнейшие по объему выручки оценочные организации и крупнейшие по объему выручки группы оценочных компаний.
В списке оценочных организаций каждый участник представлен одним юридическим лицом, а участниками списка оценочных групп являются группы зависимых лиц. Критерий ранжирования в списках — выручка, полученная участниками от осуществления оценочной деятельности в 2025 году.
Одно из условий включения в рэнкинги — соответствие выручки участника показателям, отраженным в отчетности и в системах «СПАРК-Интерфакс» или «Ресурс БФО» (ГИР БО), кроме тех случаев, когда для подтверждения выручки предоставлена налоговая декларация.
В выпуске также представлены субрэнкинги крупнейших оценочных организаций по направлениям оценочной деятельности, составленные на основе заверенной информации их участников. Участники ранжируются в таких списках по показателю выручки, полученной от услуг рассматриваемого направления оценки.
Подробная методика и принципы составления рэнкингов оценочных компаний и групп, а также их архивы доступны на сайте рейтингового агентства RAEX www.raex-rr.com.
На услугах оценки в целях МСФО и переоценки основных средств в 2025 году участники рэнкинга заработали 588,8 млн руб.— по сопоставимым данным, это на 4,3% больше, чем годом ранее. Среди факторов спроса на услуги, в том числе на будущее, здесь по-прежнему управленческие цели и цели составления МСФО-отчетности, возобновление активности на рынках капитала.
«За последний год мы приняли участие в нескольких сделках по привлечению капитала с использованием биржевых механизмов, в рамках которых мы выполняли комплексную экспертизу. Мы также видим запрос от компаний, которые только рассматривают возможность размещения на бирже, на предварительный анализ стоимости и услуги по финансовой и налоговой проверке. Компании принимают эти меры для того, чтобы к моменту, когда конъюнктура рынка станет более благоприятной, быть в числе первых в очереди размещений»,— отмечает Игорь Чуркин.
Рэнкинг крупнейших российских оценочных организаций по итогам 2025 года
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Каждый участник рэнкинга представлен одним юридическим лицом.
Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Методика рэнкинга доступна на сайте www.raex-rr.com.
Рэнкинг крупнейших российских оценочных групп по итогам 2025 года
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*Каждый участник рэнкинга представлен группой компаний.
**Приводится число компаний в группе, оказывающих услуги в области оценки.
***Выручка за 2024 год приводится по контуру группы 2025 года.
****Включая выручку от оценки компании IBC Real Estate (участник группы).
Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Методика рэнкинга доступна на сайте www.raex-rr.com.
Оценочные группы: оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
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Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.
Оценочные группы: оценка оборудования и транспортных средств
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Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.
Оценочные группы: оценка недвижимого имущества
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Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.
Оценочные группы: оценка бизнеса и ценных бумаг
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Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.
Оценка бизнеса и ценных бумаг
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Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.
Оценка недвижимого имущества
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Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
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Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.
Оценка инвестиционных проектов
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Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.
Оценка оборудования и транспортных средств
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Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.
Переоценка основных средств / оценка в целях МСФО
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Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.
Крупнейшие оценочные организации Центрального федерального округа
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Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Каждый участник данного субрэнкинга представлен одним юридическим лицом. В списке представлены первые 30 компаний (из числа участников основного рэнкинга).
Крупнейшие оценочные организации Северо-Западного федерального округа
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Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Каждый участник данного рэнкинга представлен одним юридическим лицом.