Заниженная оценка

Очередной, 22-й выпуск рэнкингов крупнейших российских оценочных компаний, составленный RAEX, показал резкое снижение темпов роста совокупной выручки его участников. Надежды на восстановление оборотов оценщики связывают с общим состоянием российской экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Шаг вперед и два назад

Суммарная выручка компаний, принявших участие в нынешнем списке крупнейших оценочных организаций, составила по итогам 2025 года 14,660 млрд руб. увеличившись за год, по сопоставимым данным, всего на 2,7%. Если учитывать инфляцию 2025 года (5,59%, Росстат), то рост номинальных доходов участников рэнкинга перешел от стагнации к спаду. Напомним, совокупные доходы участников рэнкинга по итогам 2024 года выросли на 9,9% (при инфляции 9,5%), а в 2023-м — на 16% (при инфляции 7,4%).

Из 105 участников нынешнего рэнкинга 40 компаний (на их долю приходится 27,7% общего дохода по рэнкингу) завершили год снижением своих доходов: темп роста в этой выборке составил минус 19,6%, а в деньгах наблюдается уменьшение с 5056 до 4065 млрд руб. При этом снижение выручки в пределах 10% было всего у десяти компаний, у остальных — больше.

«Начало 2025 года было отмечено рекордной ключевой ставкой — 21%, с июня регулятор перешел к смягчению, и к концу года ставка снизилась до 16%. Стоимость денег определяет все: активность сделок, реализацию инвестиционных программ, доступность кредитов, а значит, и структуру спроса на оценку. Дорогие деньги практически остановили сделки с заемным финансированием: по данным аналитиков, российский рынок M&A по итогам 2025 года сжался примерно на треть по объему и оказался на минимуме за два десятилетия наблюдений»,— комментирует Игорь Чуркин, управляющий партнер ФБК.

«Поддержание ЦБ ключевой ставки на высоком уровне и соответствующий уровень ставок по кредитам, отмена льготной ипотеки, высокий процент инфляции, а также подчас превышающий его рост стоимости большинства товаров — все это оказало негативное влияние на предпринимательскую активность, объемы инвестиций и кредитования, а значит, и на соответствующие направления оценки»,— подтверждает выводы коллеги Кирилл Кулаков, соучредитель ООО «Центр независимой экспертизы собственности».

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Снижение стоимости оценочных работ косвенно подтверждается данными участников рэнкинга о количестве подписанных ими отчетов об оценке. По данным 92 компаний—участниц рэнкинга, объем работ составил в 2025 году 237 730 единиц оценки, увеличившись за год, по сопоставимым данным, на 15,6%. Замедленные темпы роста общей выручки оценщиков и одновременно ощутимый рост объема работ говорят о пересмотре ценников в меньшую сторону.

Впрочем, участники рынка не унывают. На возвращение к росту надеются участники опроса, проведенного RAEX. По данным 78 опрошенных компаний, их суммарная выручка за первый квартал 2026 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 14%. Среди драйверов роста — оживление кредитования, рост инвестиционной активности и активизации на рынке слияний и поглощений.

Сдержали обороты

Расширение объема общих доходов участников рэнкинга в 2025 году сдерживали такие три направления оценки, как оценка бизнеса и ценных бумаг, оценка оборудования и транспорта, оценка инвестиционных проектов. По сравнению с другими видами оценки годовая выручка здесь ушла в минус.

По данным участников рэнкинга, наибольший объем выручки от оценочных услуг по-прежнему сосредоточен в сфере оценки бизнеса и ценных бумаг. Совокупные доходы от услуг в этом направлении в 2025 году составили 6,119 млрд руб., номинально уменьшившись за год, по сопоставимым данным, на 0,5%. Почти все участники рэнкинга (99 из 105) имели в 2025 году выручку в этом направлении; число отчетов в этом направлении оценки составило за год минимум 14 796 единиц.

Клиентские запросы в этом секторе вызваны разными факторами. «В 2025 году и сейчас спрос на оценку бизнеса и ценных бумаг определялся прежде всего усложнением корпоративных решений. Высокая стоимость заемного капитала, продолжающаяся реструктуризация собственности, изменение цепочек финансирования и работа с проблемными активами повысили потребность в оценке при сделках с долями и акциями, продаже активов и привлечении капитала»,— поясняет Андрей Царук, управляющий партнер и сооснователь «Альтхаус».

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Отдельно участники рэнкинга обращают внимание на такие факторы, как операции с инструментами финансирования. «Во-первых, стремление компаний выйти на рынок заимствований, которое увеличило в 2025 году число новых эмитентов облигаций до 212 (171 в 2024-м). Во-вторых, в 2025 году увеличилось количество зарегистрированных закрытых паевых инвестиционных фондов, в том числе фондов, активами которых, помимо недвижимости, все чаще становятся доли в ООО и акции компаний. В-третьих, продолжающийся спрос на оценку заблокированных ценных бумаг иностранных эмитентов в связи с введенными санкциями и ограничениями на обращение таких ценных бумаг»,— перечисляет Даниил Слуцкий, генеральный директор ООО ОБИКС.

Среди основных клиентских целей, формирующих спрос на определение рыночной стоимости бизнеса и ценных бумаг,— покупка и продажа активов, сделки слияний и поглощений, а также организация и реструктуризация бизнеса. «Основными драйверами были сделки слияний и поглощений, а также реструктуризация бизнеса с целью повышения управляемости и оптимизации издержек на управление. В рамках таких сделок и реструктуризаций в основном нужны финансовое моделирование, формирование сценариев под различные отлагательные условия платежей и структурирование сделок, а также классическая оценка»,— говорит Мария Лафер, партнер Б1, руководитель отдела по оказанию услуг по оценке, моделированию и экономическому анализу.

«Спрос на оценку поддерживается и вниманием налоговых органов к сделкам и реорганизациям. Все чаще наши клиенты при совершении сделки прибегают к услугам по оценке, даже если она формально не требуется. Все дело в том, что компании стремятся подготовить так называемый защитный файл для налоговой, в котором будет обоснован рыночный и справедливый характер сделки. Мы ожидаем, что в 2026–2027 годах спрос на такого рода услуги сохранится»,— считает Игорь Чуркин.

«Растет число оценок для судов на ретроспективные даты — на три-семь лет назад: по корпоративным и банкротным спорам, оспариванию сделок, определению ущерба и стоимости активов на момент спорных решений. Еще один растущий источник спроса — оценки для нотариусов в связи с изменениями законодательства об ООО при выходе участников и необходимостью корректно определять стоимость доли»,— делится опытом Денис Подшиваленко, управляющий партнер ГК ГРИНЭКСПЕРТИЗА.РФ.

Умеренным снижением в 2025 году отличился и сегмент оценки оборудования и транспортных средств: суммарный доход участников рэнкинга составил здесь 619,3 млн руб. (за год, по сопоставимым данным, минус 4,8%). Количество отчетов, по информации компаний-участниц, в общей сложности составило как минимум 22 972 штуки. Оценка данных типов активов востребована не только в сделках купли/продажи или для целей бухгалтерской отчетности.

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«В 2024–2025 годах спрос на оценку обеспечивался за счет возвратного лизинга, а также оборудования и транспорта, ранее находящихся в лизинге или передаваемых в лизинговые компании. Это касается как легкового, так и грузового автотранспорта, спецтехники, а также вагонов, полувагонов. В 2026–2027 годах эти тенденции сохранятся»,— уточняет Тамара Касьянова, генеральный директор компании «Аудиторская группа 2К». Другой двигатель спроса — это уходящие с российского рынка иностранные компании, имущество которых подлежит оценке при продаже и передаче прав.

Еще одно направление оценочных услуг, где по итогам 2025 года было зафиксировано снижение выручки и которое напрямую зависит от состояния инвестиции в экономике,— это оценка инвестиционных проектов: общий доход участников рэнкинга составил здесь 470,2 млн руб., снизившись, по сопоставимым данным, на 9,4%. Повышенные риски инвестирования, а также его удорожание пока что не способствуют росту этого сегмента оценки.

Локомотив отрасли

Что касается направлений оценки, которые вытягивали в прошлом году анализируемый сектор услуг B2B, то к ним относятся оценка недвижимого имущества, переоценка активов / оценка в целях МСФО, а также оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности.

Суммарные доходы участников рэнкинга от оценки недвижимого имущества росли в 2025 год самыми быстрыми темпами — по сопоставимым данным, темпы роста их выручки здесь составили 8,7%, а ее фактический объем достиг 4,197 млрд руб. (28,6% от общей выручки по рэнкингу). Согласно предоставленной информации компаниями-участниками, число отчетов в этом направлении оценки составило за год не менее 175 754 единиц. Наиболее здесь востребовано в последние годы, по словам участников рэнкинга, определение реального размера компенсации при изъятии объектов недвижимости для государственных нужд, в том числе при реализации проектов комплексного освоения территорий (КРТ). «В Российской Федерации сейчас в проработке находится 1685 площадок КРТ, из которых 1076 — в активной стадии реализации, а это десятки тысяч объектов недвижимости, подлежащих изъятию, относительно которых необходимо установить не только их рыночную стоимость, но и величину убытков и упущенной выгоды. Также повышается актуальность определения соразмерной платы за сервитуты земельных участков в зоне трассировки линейно-протяженных объектов (газопроводов, нефтепроводов и т. п.) в различных субъектах РФ»,— рассказывает Кирилл Кулаков.

Выросли, пусть и не так значительно, как в секторе оценки недвижимости, доходы и от оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности: суммарная выручка участников рэнкинга за 2025 год от проектов в этой области составила 779,4 млн руб., увеличившись, по сопоставимым данным, на 0,5%. Согласно статистике рэнкинга, его участники составили минимум 1620 отчетов об оценке в этой области.

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По словам участников рэнкинга, нематериальные активы и интеллектуальная собственность все чаще воспринимаются не только как юридический объект, но и как экономический актив, а их оценка — это уже не столько вспомогательная задача, сколько часть корпоративной финансовой стратегии.

«Основные драйверы спроса — рост сделок с товарными знаками, патентами, ПО и технологиями, лицензирование, инвентаризация НМА и реструктуризация групп с перераспределением прав. Наиболее востребованы оценка стоимости ИС для сделок и определение ставок роялти. Технологии упрощают поиск данных, но сопоставимость соглашений, условия передачи прав и экономическая роль объекта требуют профессионального анализа»,— поясняет Елена Шувалова, старший партнер, руководитель департамента оценки «Альтхаус».

«Мы наблюдаем постоянный и стабильный рост на оценку нематериальных активов, в частности товарных знаков, для определения реальной рыночной ставки роялти при заключении лицензионных договоров, с целью снижения рисков претензий со стороны налоговых органов»,— отметил Даниил Слуцкий.

Спрос на оценку «невидимых активов» также традиционно обусловлен целями финансового учета и налогообложения.

Как мы считали Ежегодный, 22-й по счету, выпуск рэнкингов оценочных компаний от рейтингового агентства RAEX представлен двумя основными списками — крупнейшие по объему выручки оценочные организации и крупнейшие по объему выручки группы оценочных компаний. В списке оценочных организаций каждый участник представлен одним юридическим лицом, а участниками списка оценочных групп являются группы зависимых лиц. Критерий ранжирования в списках — выручка, полученная участниками от осуществления оценочной деятельности в 2025 году. Одно из условий включения в рэнкинги — соответствие выручки участника показателям, отраженным в отчетности и в системах «СПАРК-Интерфакс» или «Ресурс БФО» (ГИР БО), кроме тех случаев, когда для подтверждения выручки предоставлена налоговая декларация. В выпуске также представлены субрэнкинги крупнейших оценочных организаций по направлениям оценочной деятельности, составленные на основе заверенной информации их участников. Участники ранжируются в таких списках по показателю выручки, полученной от услуг рассматриваемого направления оценки. Подробная методика и принципы составления рэнкингов оценочных компаний и групп, а также их архивы доступны на сайте рейтингового агентства RAEX www.raex-rr.com.

На услугах оценки в целях МСФО и переоценки основных средств в 2025 году участники рэнкинга заработали 588,8 млн руб.— по сопоставимым данным, это на 4,3% больше, чем годом ранее. Среди факторов спроса на услуги, в том числе на будущее, здесь по-прежнему управленческие цели и цели составления МСФО-отчетности, возобновление активности на рынках капитала.

«За последний год мы приняли участие в нескольких сделках по привлечению капитала с использованием биржевых механизмов, в рамках которых мы выполняли комплексную экспертизу. Мы также видим запрос от компаний, которые только рассматривают возможность размещения на бирже, на предварительный анализ стоимости и услуги по финансовой и налоговой проверке. Компании принимают эти меры для того, чтобы к моменту, когда конъюнктура рынка станет более благоприятной, быть в числе первых в очереди размещений»,— отмечает Игорь Чуркин.

Рэнкинг крупнейших российских оценочных организаций по итогам 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место по итогам 2025 года Компания Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2025 год (тыс. руб.) Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. руб.) Темпы роста выручкиза год(%) 1 «Б1-Консалт» Москва 1 573 655 1 470 690 7 2 «Технологии Доверия — Консультирование» Москва 674 215 602 820 11,8 3 «ФБК Консалтинг» Москва 655 122 648 629 1 4 «Кэпт Налоги и Консультирование» Москва 636 413 н.д. н.д. 5 «ЭсАрДжи-Консалтинг» Москва 444 525 496 079 –10,4 6 «Центр оценки «Аверс» Санкт-Петербург 439 600 350 283 25,5 7 OKS Labs by Okkam Москва 407 425 356 359 14,3 8 «НЭО Центр» Москва 400 939 380 072 5,5 9 «ЕВРОЭКСПЕРТ» Москва 393 595 401 540 –2,0 10 «Эверест Консалтинг» Москва 376 859 318 328 18,4 11 «Комонвелс» Москва 370 007 364 564 1,5 12 «Пачоли Консалтинг» Москва 322 637 300 451 7,4 13 «Мобильный оценщик» Москва 302 428 213 575 41,6 14 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» Москва 284 497 377 489 –24,6 15 «АЛЬТХАУС Консалтинг» Москва 274 925 273 042 0,7 16 «КОР ЭКС ПИ» Москва 271 894 239 361 13,6 17 «Центр независимой экспертизы собственности» Москва 252 149 286 700 –12,1 18 «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» Санкт-Петербург 243 739 232 575 4,8 19 «Бюро оценки бизнеса» Москва 234 063 134 456 74,1 20 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» Люберцы 228 776 180 000 27,1 21 «ЛАИР» Санкт-Петербург 226 442 252 286 –10,2 22 «ЛЛ-Консалт» Москва 216 523 204 225 6,0 23 «КонТраст» Казань 216 035 134 048 61,2 24 «Центр оценки «Петербургская Недвижимость» Санкт-Петербург 214 060 237 644 –9,9 25 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ Москва 203 548 172 278 18,2 26 «СТРЕМЛЕНИЕ» Москва 201 225 194 909 3,2 27 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Москва 191 259 182 176 5,0 28 «Институт проблем предпринимательства» Санкт-Петербург 165 333 196 888 –16,0 29 «Русаудит» Москва 157 599 160 914 –2,1 30 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» Москва 156 012 191 718 –18,6 31 РУКОН АФК («АФК-Аудит») Санкт-Петербург 139 184 179 226 –22,3 32 «Центр Оценки собственности» Москва 136 765 145 975 –6,3 33 ФЭО Москва 136 144 121 390 12,2 34 «Терра Докс Инвест» Ростов-на-Дону 134 049 69 748 92,2 35 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» Москва 126 438 230 361 –45,1 36 «АБН-Консалт» Москва 122 057 238 643 –48,9 37 «Русская Служба Оценки» Москва 120 308 140 928 –14,6 38 «Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ» Москва 112 645 88 866 26,8 39 «НКЦ «Эталонъ» Москва 112 034 74 216 51,0 40 «АВЕРТА ГРУПП» Москва 111 656 101 947 9,5 41 «Инвест Проект» Москва 108 848 142 919 –23,8 42 «Форпост Солюшнс» Москва 105 068 102 505 2,5 43 «Консалтинговая компания «2Б Диалог» Москва 98 904 70 965 39,4 44 «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки» Нижний Новгород 82 312 158 012 –47,9 45 «Оценочная компания «Юрдис» Химки 77 015 128 270 –40,0 46 «Эксон» Москва 70 265 45 650 53,9 47 «Экспертные решения» Санкт-Петербург 68 271 69 504 –1,8 48 «Институт финансового развития бизнеса» Москва 67 353 40 976 64,4 49 «ОЗФ ГРУПП» Москва 67 187 77 769 –13,6 50 «Русоценка» Москва 65 769 120 916 –45,6 51 «АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ» Москва 64 444 49 516 30,1 52 «Аудиторская группа «2К» Москва 58 932 42 432 38,9 53 «Ровер ГРУПП» Москва 58 718 57 205 2,6 54 «Управляющая компания «Магистр» Санкт-Петербург 57 909 57 131 1,4 55 «Многопрофильный деловой центр» Ульяновск 57 249 43 280 32,3 56 «Консалтинговая компания «АРГУС» Ростов-на-Дону 56 058 49 723 12,7 57 «Апхилл» Москва 55 703 58 385 –4,6 58 «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ОБИКС) Москва 54 469 40 607 34,1 59 «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Москва 54 022 64 814 –16,7 60 «Городской центр оценки и консалтинга» Москва 52 938 37 284 42,0 61 «ВС-Оценка» Москва 52 146 84 209 –38,1 62 «Стройэкспертсервис» Санкт-Петербург 52 105 63 348 –17,7 63 «Роосконсалтгруп» Москва 49 681 27 712 79,3 64 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» Москва 49 119 55 059 –10,8 65 «КГ «ПраймАудит» Москва 49 020 55 120 –11,1 66 «Городской центр оценки» Санкт-Петербург 45 294 30 781 47,1 67 «Центр корпоративных решений» Москва 43 718 44 913 –2,7 68 «Реестр-Консалтинг» Москва 43 263 54 120 –20,1 69 «Элит-Оценка» Ростов-на-Дону 42 780 40 780 4,9 70 «Экспертное бюро оценки и консалтинга» Ростов-на-Дону 42 469 50 032 –15,1 71 «Норматив» Москва 42 138 36 782 14,6 72 «ФТТ ГРУПП» Москва 41 874 28 041 49,3 73 «Ассоциация АЛКО» Тюмень 36 412 37 729 –3,5 74 «Агентство развития бизнеса «Титан» Москва 36 322 20 528 76,9 75 «Новосибирская оценочная компания» Новосибирск 34 513 27 240 26,7 76 «Консалтинговая группа Т4» Москва 34 031 16 395 107,6 77 «Группа компаний «ДЕКАРТ» Москва 32 737 24 052 36,1 78 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» Санкт-Петербург 31 598 29 205 8,2 79 «Сильвер Бридж Консалт» Санкт-Петербург 31 364 30 458 3,0 80 «Прайс» Нефтеюганск 30 290 29 441 2,9 81 «ЭлВиЭс Эксперт» Москва 30 288 11 951 153,4 82 «Эксэл Партнерс» Москва 27 843 18 400 51,3 83 «ЭКСПЕРТ ОПТИМУМ» Москва 26 858 18 806 42,8 84 «Центр развития инвестиций» Владивосток 26 728 37 776 –29,2 85 «Сарона Групп» Челябинск 26 542 32 057 –17,2 86 «Независимая консалтинговая компания «СЭНК» Казань 25 929 21 290 21,8 87 «ПМ-Консалт» Москва 25 542 21 291 20,0 88 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» Москва 25 156 48 248 –47,9 89 «Вэлью АРКА консалтинг» Санкт-Петербург 23 995 36 688 –34,6 90 «ГРИНЭКСПЕРТИЗА» Москва 23 101 21 262 8,6 91 «Техническая экспертиза и оценка» Челябинск 22 964 19 513 17,7 92 «РостЭкспертОценка» Санкт-Петербург 22 771 23 085 –1,4 93 «РентКонтракт» Москва 21 936 16 824 30,4 94 «Компания «Оценочный стандарт» Нижний Новгород 21 305 18 593 14,6 95 «Центр экспертиз» (АКГ «Интерэкспертиза») Москва 20 956 19 808 5,8 96 НКФ Казань 19 094 20 195 –5,5 97 «Премьер Бизнес Консалтинг» Москва 15 033 — — 98 «Столичное Агентство Оценки и Экспертизы» Москва 12 181 25 501 –52,2 99 «ЦЕНТРОКОНСАЛТ» Москва 10 505 16 266 –35,4 100 «Городское бюро оценки» Москва 10 184 9 511 7,1 101 «ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» Москва 8 535 5 375 58,8 102 «АБМ Партнёр» Москва 7 999 9 559 –16,3 103 «Блейз Консалтинг» Москва 7 475 6 450 15,9 104 «КГ «ПЛАТИНУМ» Москва 4 000 н.д. н.д. 105 «Национальное экспертное бюро» Москва 3 618 4 800 –24,6 Открыть в новом окне Каждый участник рэнкинга представлен одним юридическим лицом. Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Методика рэнкинга доступна на сайте www.raex-rr.com.

Рэнкинг крупнейших российских оценочных групп по итогам 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место по итогам 2025 года Группа компаний* Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от оценочной деятельности по группе за 2025 год (тыс. руб.) Суммарная выручка от оценочной деятельности по группе за 2024 год (тыс. руб.) Темпы роста выручки за год (%) Число компаний в группе** 1 Б1 Москва 1 573 765 1 474 977 6,7 3 2 ГК «Кэпт» Москва 969 176 829 580 16,8 2 3 SRG Москва 920 576 1 019 607 –9,7 4 4 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) Москва 846 382 830 805 1,9 2 5 «НКЦ «Эталонъ» Москва 762 523 535 195 42,5 5 6 Технологии Доверия Москва 715 541 657 336 8,9 2 7 «ЕВРОЭКСПЕРТ» Москва 436 623 464 149 –5,9 4 8 «Эверест Консалтинг» Москва 384 046 324 080 18,5 2 9 «Консалтинговая Группа ЛАИР» Санкт-Петербург 359 650 410 967 –12,5 3 10 Юникон Москва 335 171 383 362 –12,6 2 11 «ЛЛ-Консалт» Москва 331 087 294 380 12,5 3 12 «Пачоли» Москва 328 008 304 885 7,6 2 13 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (РО Групп) Москва 314 581 429 972 –26,8 2 14 «Центр независимой экспертизы собственности» Москва 301 015 353 380 –14,8 6 15 «АЛЬТХАУС Консалтинг» Москва 275 023 273 042 0,7 2 16 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ Москва 206 502 178 551 15,7 3 17 РУКОН Москва 191 511 222 986 –14,1 2 18 «Русаудит» Москва 160 682 162 404 –1,1 2 19 «Терра Докс Инвест» Ростов-на-Дону 136 980 71 639 91,2 2 20 «АБН-Консалт»*** Москва 126 458 245 110 –48,4 2 21 «Русская Служба Оценки» Москва 126 049 150 104 –16,0 3 22 «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ»**** Москва 109 586 195 549 –44,0 3 23 «2Б Диалог» Москва 101 177 72 519 39,5 2 24 «ФинЭкспертиза» Москва 83 612 110 706 –24,5 3 25 «ВС-Оценка» Москва 68 411 95 085 –28,1 2 26 «Многопрофильный деловой центр» Ульяновск 67 897 55 090 23,2 2 27 «Аудиторская группа «2К» Москва 59 180 42 432 39,5 2 28 «Аудит-безопасность» Уфа 53 694 59 800 –10,2 4 29 «Вэлью АРКА консалтинг» Санкт-Петербург 46 859 48 569 –3,5 2 30 «Независимый центр оценки и экспертиз» Рязань 43 078 36 800 17,1 4 31 «ОК «Априори» Екатеринбург 26 466 36 322 –27,1 2 32 «МЦЭО «Гринэкспертиза» Москва 24 201 28 136 –14,0 2 33 НКФ Казань 19 094 22 522 –15,2 2 Открыть в новом окне *Каждый участник рэнкинга представлен группой компаний. **Приводится число компаний в группе, оказывающих услуги в области оценки. ***Выручка за 2024 год приводится по контуру группы 2025 года. ****Включая выручку от оценки компании IBC Real Estate (участник группы). Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Методика рэнкинга доступна на сайте www.raex-rr.com.

Оценочные группы: оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «Эверест Консалтинг» 79 298 2 «АЛЬТХАУС Консалтинг» 75 615 3 «АБН-Консалт» 47 270 4 «Консалтинговая Группа ЛАИР» 38 853 5 «Терра Докс Инвест» 29 957 6 «Пачоли» 16 000 7 «Вэлью АРКА консалтинг» 14 255 8 «2Б Диалог» 13 643 9 «Центр независимой экспертизы собственности» 12 202 10 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (РО Групп) 8 762 Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Оценочные группы: оценка оборудования и транспортных средств Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «НКЦ «Эталонъ» 62 432 2 РУКОН 34 135 3 «Центр независимой экспертизы собственности» 33 802 4 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 23 476 5 «Аудиторская группа «2К» 9 072 6 «Русская Служба Оценки» 8 676 7 НКФ 8 483 8 «Аудит-безопасность» 6 476 9 «ЛЛ-Консалт» 6 360 10 «Консалтинговая Группа ЛАИР» 4 690 Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Оценочные группы: оценка недвижимого имущества Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «НКЦ «Эталонъ» 630 360 2 SRG 594 519 3 «ЛЛ-Консалт» 203 910 4 «Центр независимой экспертизы собственности» 168 530 5 Технологии Доверия 150 230 6 «Консалтинговая Группа ЛАИР» 145 237 7 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 137 319 8 «ЕВРОЭКСПЕРТ» 117 220 9 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (РО Групп) 103 414 10 РУКОН 103 307 11 «Терра Докс Инвест» 67 067 12 «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 51 641 13 «Многопрофильный деловой центр» 43 781 14 «Русская Служба Оценки» 40 024 15 «Аудит-безопасность» 37 775 16 «2Б Диалог» 35 485 17 «Независимый центр оценки и экспертиз» 20 978 18 «Аудиторская группа «2К» 18 106 19 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) 13 919 20 «Русаудит» 10 749 Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Оценочные группы: оценка бизнеса и ценных бумаг Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 ГК «Кэпт» 909 176 2 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) 814 076 3 Технологии Доверия 565 311 4 SRG 326 057 5 «ЕВРОЭКСПЕРТ» 312 253 6 «Пачоли» 307 708 7 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (РО Групп) 202 405 8 «АЛЬТХАУС Консалтинг» 199 408 9 «Эверест Консалтинг» 177 740 10 «Консалтинговая Группа ЛАИР» 170 870 11 «Русаудит» 103 062 12 «ЛЛ-Консалт» 90 257 13 «АБН-Консалт» 70 077 14 «Центр независимой экспертизы собственности» 69 716 15 «ВС-Оценка» 62 800 16 «Русская Служба Оценки» 62 636 17 «ФинЭкспертиза» 61 671 18 «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 57 945 19 РУКОН 50 666 20 «НКЦ «Эталонъ» 38 941 Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Оценка бизнеса и ценных бумаг Выйти из полноэкранного режима № Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «ФБК Консалтинг» 640 281 2 «Кэпт Налоги и Консультирование» 592 713 3 «Технологии Доверия — Консультирование» 531 860 4 OKS Labs by Okkam 327 975 5 «ЭсАрДжи-Консалтинг» 326 057 6 «Пачоли Консалтинг» 302 337 7 «НЭО Центр» 299 851 8 «ЕВРОЭКСПЕРТ» 284 175 9 «АЛЬТХАУС Консалтинг» 199 310 10 «СТРЕМЛЕНИЕ» 190 028 11 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» 182 583 12 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 173 795 13 «Эверест Консалтинг» 170 553 14 «Центр оценки «Аверс» 149 039 15 «Русаудит» 101 362 16 «Центр Оценки собственности» 101 050 17 «ЛАИР» 100 753 18 «КОР ЭКС ПИ» 91 647 19 «Институт проблем предпринимательства» 87 626 20 ФЭО 85 019 Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Оценка недвижимого имущества Выйти из полноэкранного режима № Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «Мобильный оценщик» 295 185 2 «Центр оценки «Аверс» 271 469 3 «КОР ЭКС ПИ» 180 247 4 «Центр независимой экспертизы собственности» 162 609 5 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» 159 378 6 «КонТраст» 146 535 7 «Центр оценки «Петербургская Недвижимость» 142 823 8 «Технологии Доверия — Консультирование» 142 355 9 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 137 319 10 «ЭсАрДжи-Консалтинг» 118 468 11 «Бюро оценки бизнеса» 105 632 12 «ЕВРОЭКСПЕРТ» 104 420 13 «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 103 294 14 «ЛАИР» 103 268 15 «ЛЛ-Консалт» 102 771 16 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» 101 914 17 «Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ» 101 139 18 «НЭО Центр» 101 089 19 РУКОН АФК («АФК-Аудит») 78 513 20 «НКЦ «Эталонъ» 76 104 Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности Выйти из полноэкранного режима № Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «Эверест Консалтинг» 79 298 2 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» 78 000 3 «АЛЬТХАУС Консалтинг» 75 615 4 «Институт финансового развития бизнеса» 63 033 5 «Городской центр оценки и консалтинга» 49 000 6 «Форпост Солюшнс» 47 985 7 «АБН-Консалт» 47 270 8 «Терра Докс Инвест» 27 028 9 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» 24 232 10 «ФТТ ГРУПП» 22 635 11 «Институт проблем предпринимательства» 19 840 12 «ЛАИР» 18 641 13 «Инвест Проект» 17 209 14 «Пачоли Консалтинг» 16 000 15 «Вэлью АРКА консалтинг» 14 255 16 «РентКонтракт» 13 848 17 «Консалтинговая компания «2Б Диалог» 13 336 18 Ровер ГРУПП 9 481 19 «Центр независимой экспертизы собственности» 9 427 20 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 8 684 Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Оценка инвестиционных проектов Выйти из полноэкранного режима № Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «Комонвелс» 221 528 2 «Центр корпоративных решений» 41 990 3 «Терра Докс Инвест» 32 841 4 «Форпост Солюшнс» 30 682 5 «Бюро оценки бизнеса» 20 226 6 OKS Labs by Okkam 17 500 7 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» 14 105 8 «ОЗФ ГРУПП» 11 000 9 «Консалтинговая компания «2Б Диалог» 8 398 10 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» 6 254 11 «ЛЛ-Консалт» 6 200 12 ФЭО 5 917 13 «КонТраст» 5 860 14 «Апхилл» 5 137 15 «АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ» 4 997 16 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 4 370 17 «ЭКСПЕРТ ОПТИМУМ» 3 850 18 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 3 793 19 «НКЦ «Эталонъ» 3 764 20 «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 2 902 Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Оценка оборудования и транспортных средств Выйти из полноэкранного режима № Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» 60 700 2 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» 31 626 3 «Роосконсалтгруп» 25 965 4 «КонТраст» 23 310 5 «Институт проблем предпринимательства» 23 147 6 «АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ» 22 590 7 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 20 522 8 «Русоценка» 20 380 9 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 20 230 10 «ЭлВиЭс Эксперт» 19 500 11 «Центр независимой экспертизы собственности» 17 650 12 «Городской центр оценки» 15 991 13 «НКЦ «Эталонъ» 15 673 14 РУКОН АФК («АФК-Аудит») 15 572 15 «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 15 390 16 «Экспертные решения» 14 869 17 «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 12 759 18 «Элит-Оценка» 10 600 19 «Прайс» 10 398 20 «Аудиторская группа «2К» 9 072 Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Переоценка основных средств / оценка в целях МСФО Выйти из полноэкранного режима № Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «Эверест Консалтинг» 127 008 2 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 64 484 3 «Бюро оценки бизнеса» 52 500 4 «Русаудит» 40 800 5 ФЭО 27 289 6 «Сильвер Бридж Консалт» 23 243 7 «Сарона Групп» 23 027 8 «Консалтинговая компания «2Б Диалог» 21 034 9 «РостЭкспертОценка» 19 475 10 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» 16 230 11 «Форпост Солюшнс» 16 063 12 «Комонвелс» 15 662 13 «КонТраст» 14 109 14 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» 10 071 15 «Агентство развития бизнеса «Титан» 9 400 16 «Центр оценки «Аверс» 8 700 17 «Русская Служба Оценки» 8 610 18 «Центр независимой экспертизы собственности» 6 737 19 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» 5 759 20 «Центр экспертиз» (АКГ «Интерэкспертиза») 5 580 Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Крупнейшие оценочные организации Центрального федерального округа Выйти из полноэкранного режима № Компания Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2025 год (тыс. руб.) Темпы роста выручкиза год(%) 1 «Б1-Консалт» Москва 1 573 655 7 2 «Технологии Доверия — Консультирование» Москва 674 215 11,8 3 «ФБК Консалтинг» Москва 655 122 1 4 «Кэпт Налоги и Консультирование» Москва 636 413 н.д. 5 «ЭсАрДжи-Консалтинг» Москва 444 525 –10,4 6 OKS Labs by Okkam Москва 407 425 14,3 7 «НЭО Центр» Москва 400 939 5,5 8 «ЕВРОЭКСПЕРТ» Москва 393 595 –2,0 9 «Эверест Консалтинг» Москва 376 859 18,4 10 «Комонвелс» Москва 370 007 1,5 11 «Пачоли Консалтинг» Москва 322 637 7,4 12 «Мобильный оценщик» Москва 302 428 41,6 13 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» Москва 284 497 –24,6 14 «АЛЬТХАУС Консалтинг» Москва 274 925 0,7 15 «КОР ЭКС ПИ» Москва 271 894 13,6 16 «Центр независимой экспертизы собственности» Москва 252 149 –12,1 17 «Бюро оценки бизнеса» Москва 234 063 74,1 18 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» Люберцы 228 776 27,1 19 «ЛЛ-Консалт» Москва 216 523 6,0 20 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ Москва 203 548 18,2 21 «СТРЕМЛЕНИЕ» Москва 201 225 3,2 22 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Москва 191 259 5,0 23 «Русаудит» Москва 157 599 –2,1 24 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» Москва 156 012 –18,6 25 «Центр Оценки собственности» Москва 136 765 –6,3 26 ФЭО Москва 136 144 12,2 27 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» Москва 126 438 –45,1 28 «АБН-Консалт» Москва 122 057 –48,9 29 «Русская Служба Оценки» Москва 120 308 –14,6 30 «Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ» Москва 112 645 26,8 Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Каждый участник данного субрэнкинга представлен одним юридическим лицом. В списке представлены первые 30 компаний (из числа участников основного рэнкинга).

Крупнейшие оценочные организации Северо-Западного федерального округа Выйти из полноэкранного режима № Компания Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2025 год (тыс. руб.) Темпы роста выручкиза год(%) 1 «Центр оценки «Аверс» Санкт-Петербург 439 600 25,5 2 «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» Санкт-Петербург 243 739 4,8 3 «ЛАИР» Санкт-Петербург 226 442 –10,2 4 «Центр оценки «Петербургская Недвижимость» Санкт-Петербург 214 060 –9,9 5 «Институт проблем предпринимательства» Санкт-Петербург 165 333 –16,0 6 РУКОН АФК («АФК-Аудит») Санкт-Петербург 139 184 –22,3 7 «Экспертные решения» Санкт-Петербург 68 271 –1,8 8 «Управляющая компания «Магистр» Санкт-Петербург 57 909 1,4 9 «Стройэкспертсервис» Санкт-Петербург 52 105 –17,7 10 «Городской центр оценки» Санкт-Петербург 45 294 47,1 11 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» Санкт-Петербург 31 598 8,2 12 «Сильвер Бридж Консалт» Санкт-Петербург 31 364 3,0 13 «Вэлью АРКА консалтинг» Санкт-Петербург 23 995 –34,6 14 «РостЭкспертОценка» Санкт-Петербург 22 771 –1,4 Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Каждый участник данного рэнкинга представлен одним юридическим лицом.

Вартан Ханферян