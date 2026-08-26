«Очередная идея Джанни Инфантино вполне может закончиться скандалом»

FIFA проведет чемпионат мира для сборных с игроками до 15 лет. Об этом сообщил глава организации Джанни Инфантино. По словам чиновника, в турнире примут участие 211 сборных. Соревнование должно пройти в Азербайджане в конце октября. Зачем Инфантино хочет провести столь масштабное мероприятие?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Santiago Saldarriaga / AP Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Джанни Инфантино всегда генерировал множество идей. Например, предлагал проводить чемпионат мира раз в два года или постоянно расширять состав участников мундиаля. А последний проект, в рамках которого чиновник хотел продать часть акций чемпионата мира дочерней компании, вообще стал скандальным и едва не стоил ему поста президента.

Теперь вот новое начинание. Хотя, как новое — о чемпионате мира для юношей до 15 лет он говорил еще в прошлом году и даже собирался провести его в США, а церемонии открытия и закрытия организовать в парке развлечений Disney World. Планировалось даже, что в матче открытия должны были сойтись команды Израиля и Палестины. Но потом все заглохло, а теперь масштабное соревнование снова появилось в проекте. Только местом проведения уже выбрали Азербайджан.

Инфантино в стиле Остапа Бендера говорит, что это будет праздник молодежи, где более 4 тыс. детей будут играть в футбол вместе. Но в искренность чиновника с подмоченной репутацией уже никто не верит, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Очень мало осталось стран, кроме США, где его хотя бы уважают.

Я вообще не вижу здесь ни одного плюса, кроме очередного зарабатывания, а может быть, и отмывания денег. У них уже есть турниры по своим категориям, но вы представляете, какая нужна логистика, сколько денег, ведь речь идет о детях? А еще адаптация и так далее».

Но турнир все-таки запланирован. Названы даже даты его проведения — с 22 по 31 октября. Участие здесь должны принять 211 сборных. То есть все члены FIFA, включая Россию и Украину. Из-за обилия команд игры будут проходить на полях меньшего размера, а в каждой команде будет восемь человек. Кроме того, матчи будут состоять из двух таймов по 20 минут с пятиминутным перерывом. Естественно, все это будет показано по телеканалам в разных странах. Организаторы вдохновлялись успехом юношеской бейсбольной лиги, матчи которой транслирует американский кабельный канал ESPN, а рейтинги этих репортажей очень высокие. Вообще, что касается коммерческой составляющей, у 15-летних футболистов есть все шансы привлечь внимание спонсоров, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«И с детьми можно провернуть коммерцию.

Есть компании, которые готовы спонсировать все это. Детский футбол — достаточно емкий рынок для разных компаний. Я уж не говорю об экипировочных брендах, но и о многих других».

Правда, когда у представителей FIFA спросили, в курсе ли члены организации, что детский турнир будет коммерческим, чиновники от комментариев отказались. Вообще, разглашать подробности предстоящего мероприятия в FIFA не спешат, что неудивительно. В истории еще не было такого, чтобы на турнир приехали команды всех стран, которые играют в футбол на планете. Не исключено, что не обойдется без бойкотов и политических заявлений. Так что очередная идея Инфантино вполне может закончиться скандалом. Хотя, как бы ни развивались события, нынешний глава FIFA вряд ли потеряет свой пост. Дело в том, что Джанни Инфантино фактически купил себе голоса избирателей, считает комментатор Александр Шмурнов:

«Азия и Африка получили от Инфантино такие гигантские, абсолютно незаслуженные преференции, что все 106 стран, конечно, проголосуют за него. Этого ему будет достаточно, даже если Европа и весь остальной мир выступят против».

Похоже, Инфантино понимает, что расклад сил сейчас в его пользу, поэтому смело предлагает свои дорогостоящие идеи миру. Он уже заявил, что после чемпионата для юношей в 2027 году пройдет такой же турнир для девушек. И с учетом того, с какой скоростью растут доходы FIFA в последние годы, денег у организации точно хватит на все.

Дмитрий Дризе