Агрокомплекс «Сады гиганта» намерен увеличить сбор овощей на 10%

Новосибирский агрокомплекс «Сады гиганта» планирует по итогам 2026 года нарастить валовой сбор овощей, включая картофель, морковь, огурцы, томаты и салат, на 10% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил директор компании Владимир Анпилогов в кулуарах международного форума технологического развития «Технопром-2026».

В 2025 году предприятие собрало 7 тыс. тонн картофеля и моркови, а также более 6,5 тыс. тонн огурцов, томатов и салата. В прошлом году динамика роста производства составила аналогичные 10%.

«Ежегодно увеличиваем посевные площади. Задачи по расширению затрагивают как посадки открытого грунта, так и закрытого. Основная причина — рост потребности в овощах»,— пояснил Владимир Анпилогов.

ООО «Сады гиганта» работает в регионе с 2008 года. Общая площадь тепличных комплексов составляет 11 га, еще 300 га отведены под открытый грунт. По данным сервиса Rusprofile, 75% уставного капитала принадлежит новосибирскому ООО «Гигант плюс», еще 25% находится у физического лица Елены Полупановой. В 2025 году выручка предприятия составила 1,19 млрд руб., чистая прибыль — до 102 млн руб.

Лолита Белова