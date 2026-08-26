Жительнице Бердянска дали 14 лет за перевод 3 тыс. руб. ВСУ

Запорожский областной суд признал жительницу Бердянска 1952 года рождения виновной в госизмене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее приговорили к 14 годам колонии, сообщает пресс-служба суда.

В июне 2024 года женщина через приложение украинского банка перевела 1,5 тыс. гривен (3,3 тыс. руб.) на счета, которые, как считает следствие, используются для материальной помощи ВСУ. Российское гражданство она получила в октябре 2023 года.

«После начала СВО у жительницы Бердянска З. … сформировалось устойчивое негативное отношение к российским представителям государственных органов власти и проводимой ими внешней политике»,— указано в пресс-релизе суда.