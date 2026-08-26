ЦИК зарегистрировал более 180 кандидатов-участников СВО на выборы в Госдуму

200 участников и ветеранов СВО стали кандидатами на выборах в Госдуму девятого созыва, 186 из них были зарегистрированы. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Госпожа Памфилова уточнила, что из 200 кандидатов-участников СВО 186 представляют партии, а 13 — самовыдвиженцы. «Все 186 кандидатов зарегистрированы, из них в составе федеральных списков 110 человек, по одномандатным избирательным округам — 76, утратили статус выдвинутого кандидата — 11, отказано в регистрации троим»,— сказала глава ЦИКа на заседании (цитата по «Интерфаксу»).

На выборах высших должностных лиц в российских регионах зарегистрирован один кандидат из числа участников или ветеранов СВО, уточнила Элла Памфилова. 508 кандидатов — на выборах депутатов законодательных органов, еще 63 кандидата зарегистрированы на выборы депутатов представительных органов муниципальных образований столиц субъектов. «Уверена, что наши избиратели окажут им максимальную поддержку и доверие. И это будет большим свидетельством обновления нашего законодательного органа. Это люди более чем достойные»,— сказала госпожа Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В 39 регионах состоятся выборы депутатов законодательных собраний, а в семи субъектах — выборы глав регионов. Впервые в выборах в Госдуму поучаствуют жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.