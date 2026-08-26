25 августа Россию посетил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Цели его поездки, как и то, с кем он встречался в Москве, неизвестны. Неожиданная поездка вызвала бурную реакцию в международных СМИ, заставив обозревателей гадать о целях визита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Matt Rourke / AP Глава ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Matt Rourke / AP

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил неожиданную поездку в Москву Аналитики заявили, что Рэтклифф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выступить с предупреждением. «Это может быть что-то вроде: “Мы знаем, что вы собираетесь сделать, и вам лучше этого не делать”»,— сказала Бет Саннер, бывший заместитель директора национальной разведки США. «Это также может касаться прекращения огня в Иране и включения в переговоры кого-то еще»,— добавила она. Госпожа Саннер отметила, что Рэтклифф также может затронуть вопрос поддержки Кремлем Ирана после новой санкционной кампании США против режима. США и Россия поддерживали рабочие отношения во время войн на Украине и в Иране. Президент Трамп принимал Путина на Аляске на саммите, посвященном Украине, и администрация Трампа добилась освобождения трех заложников, удерживаемых Россией.

The Washington Post (Вашингтон, США) Директор ЦРУ совершил редкий необъявленный визит в Москву Визит Рэтклиффа в Москву совпал с напряженным периодом в американо-российских отношениях. Россия и Украина активизировали удары вглубь территорий друг друга, и конца войне не видно. Некоторые аналитики предупреждают, что президент России Владимир Путин может перейти к военным провокациям против стран Балтии или других членов НАТО, что может вызвать новый кризис. Две сверхдержавы находятся по разные стороны иранского конфликта. Иран является важнейшим союзником Москвы на Ближнем Востоке, а Россия предоставляет Тегерану разведывательные данные о местонахождении американских военных объектов в регионе. В понедельник Министерство финансов США объявило о масштабной кампании санкций и дипломатического давления, направленной на то, чтобы задушить иранскую экономику.

The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания) Директор ЦРУ посетил Москву для секретных переговоров Маршал авиации Эндрю Тернер, бывший старший британский советник в Белом доме и Пентагоне, назвал визит господина Рэтклиффа в российскую столицу «крайне необычным». «Думаю, он во многом связан с Ираном и стратегией давления, которую президент (США.— “Ъ”) рассматривает в отношении Тегерана,— отметил эксперт.— Полагаю, что он просит или пытается убедить Россию прекратить поддерживать Тегеран и разорвать с ним отношения… Россия — одна из причин, по которым у президента Трампа сейчас это не получается». По мнению Тернера, визит главы ЦРУ вряд ли касается конфликта России с Украиной, хотя этот вопрос и может быть частью разговора господина Рэтклиффа с российскими официальными лицам. «Я очень сомневаюсь, что это есть в повестке,— сказал он.— Когда главы спецслужб выступают в роли передового отряда официальной дипломатии, я не думаю, что реалистично верить в то, будто он поехал устанавливать свои правила касательно расширения конфликта [между Россией и Украиной]».

Hindustan Times (Нью-Дели, Индия) Почему главный разведчик Трампа приехал в Москву? Что глава ЦРУ Рэтклифф делает за закрытыми дверями в России? Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, как сообщают, приезжал в Москву 25 августа для встреч с российскими официальными лицами. Загадочный визит совершается на фоне активизации контактов между США и Россией при президенте Дональде Трампе в условиях застопорившихся мирных переговоров по Украине. Сообщают, что Вашингтон якобы даже попросил Украину воздержаться от ударов по Москве и Санкт-Петербургу во время визита Рэтклиффа, и это подчеркивает важность и секретность его миссии. С кем встречался Рэтклифф? Контактировал ли он с руководством российской разведки? И может ли этот визит сигнализировать о появлении нового тайного канала связи между Вашингтоном и Москвой?

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик