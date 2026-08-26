Широтная магистраль Петербурга получила статус объекта общегосударственного значения

Правительство России отнесло реализацию концессионного соглашения по созданию и эксплуатации платной Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге к мероприятиям общегосударственного значения. Соответствующее распоряжение появилось на портале публикации правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство отнесло Широтную магистраль Петербурга к проектам общегосударственного значения

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Правительство отнесло Широтную магистраль Петербурга к проектам общегосударственного значения

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Концессионное соглашение на строительство II–IV этапов ШМСД было заключено осенью 2024 года. Концессионером выступает компания «Широтная магистраль Северной столицы», принадлежащая ВТБ и Газпромбанку. В марте 2026 года Смольный сообщил о заключении генподрядного договора, после чего проект перешел к стадии непосредственной реализации.

В бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год на Широтную магистраль предусмотрено 28 млрд рублей. Еще 5,5 млрд рублей город планирует направить в виде субсидии АО «ЗСД» на подготовку территории на участке от Союзного проспекта до КАД.

Первый этап ШМСД уже введен в эксплуатацию. Речь идет о Витебской развязке ЗСД, соединившей Западный скоростной диаметр с Витебским проспектом. Объект построили в рамках дополнительного соглашения к действовавшей ранее концессии на строительство и эксплуатацию ЗСД.

Одной из основных задач ШМСД станет перераспределение транспортных потоков и снижение нагрузки на центральную часть Санкт-Петербурга. Новая магистраль позволит вывести часть транзитного транспорта с перегруженных мостов и улиц, обеспечив автомобилистам альтернативный маршрут в обход центра.

Широтная магистраль напрямую свяжет восточные районы города, включая Невский, Фрунзенский и Красногвардейский, с южными территориями Петербурга. Ожидается, что это повысит транспортную доступность жилых кварталов и промышленных зон восточной части города.

Кроме того, ШМСД должна стать частью единой системы скоростных дорог, связав ЗСД с КАД и федеральными трассами, в том числе с направлением на Мурманское шоссе. Проект призван улучшить условия для грузовых и пассажирских перевозок как в Санкт-Петербурге, так и в Северо-Западном регионе.

Матвей Николаев