Билл Гейтс намерен обсудить с Си Цзиньпином регулирование ИИ

Основатель Microsoft Билл Гейтс планирует посетить Китай в ноябре. Во время поездки он хочет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить риски, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сам предприниматель рассказал Reuters.

Билл Гейтс назвал Китай одной из немногих стран, которые принимают меры для предотвращения угроз, связанных с ИИ. По его мнению, Пекин мог бы согласиться ограничить выпуск потенциально опасных моделей искусственного интеллекта, если США первыми выдвинут такую инициативу. «Весь мир поддержал бы это»,— сказал соучредитель Microsoft.

Как отмечает Reuters, Билл Гейтс за последние полгода стал более настороженно относиться к развитию ИИ. Предпринимателя беспокоит возможность ИИ самостоятельно взламывать сайты, а также привязанность пользователей к общению с чат-ботами. В своем блоге он призвал создать международную организацию, которая будет регулировать использование искусственного интеллекта. Она, по словам господина Гейтса, может опираться на принципы соглашений о ядерном оружии, использовании воздушного пространства и защите озонового слоя.

Возглавить такую ассоциацию, как считает Билл Гейтс, могут США. Обсуждать ограничения для нейросетей в стране начали после недавнего сбоя ИИ-агента Open AI, который использовался в инфраструктуре стартапа Hugging Face (аналог GitHub). В Палату представителей внесли законопроект, который дает министерству внутренней безопасности право требовать отключения ИИ-моделей, если они угрожают жизни людей или экономике.