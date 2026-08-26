Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dior Фото: Dior

Уже бывший генеральный директор Parmigiani Жан-Марк Жако любил говорить, что у бренда нет звездных амбассадоров и «друзей» за деньги, потому что их клиенту не нужна ролевая модель в виде просто celebrity, а сами они не хотят, чтобы в стоимости часов большой процент составляла оплата гонорара этой звезды.

Но большинство брендов считает иначе. Неудивительно, что очень серьезные суммы тратят на звезд в парфюмерном сегменте. Больше всего дорогих друзей у Dior. Более $20 млн бренд выделил на оплату трехлетнего контракта с Джонни Деппом, подписанного в 2023-м. Актер рекламирует аромат Sauvage, и этот контракт стал рекордом в сегменте мужской парфюмерии. Продвижение Dior Homme Робертом Паттинсоном обходится бренду почти вдвое дешевле — называется сумма $12 млн за трехлетний контракт.

Но, пожалуй, самая известная и долгая кампания в парфюмерном мире Dior — это J’adore и Шарлиз Терон. 11-летнее соглашение с ежегодным платежом в $5 млн приводит нас к сумме в $55 млн за все продвижение по контракту. Брэд Питт, ставший первым мужчиной-лицом знаменитого аромата Chanel No. 5, обошелся бренду в скромные по сравнению с вышеперечисленными $7 млн.

Контракты не только заключают, но и продлевают: еще в 2010-м Джулия Робертс заключила контракт на $20 млн с Lancme, но после успеха аромата La Vie Est Belle было переподписано долгосрочное соглашение уже на общую сумму в $50 млн.

Анна Минакова