Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Пока одни спорят, кто должен был записать ребенка к врачу или выбрать тренера по танцам, другие на этих спорах зарабатывают. The New York Times рассказала историю Зака Уотсона — бывшего учителя математики и менеджера по продажам, который превратил семейный кризис в профессию mental load coach («коуч по ментальной нагрузке»).

Идея на первый взгляд простая. Физический труд пары делить научились — кто-то моет посуду, кто-то выносит мусор. А вот невидимый, «ментальный» труд — помнить про запись к педиатру, замечать, что у ребенка нет носков нужного размера, держать в голове весь календарь семьи — почти всегда достается одному человеку, и чаще всего это женщина.

Уотсон сам признается, что первые десять лет брака делал больше, чем его отец или друзья, и все равно не понимал, почему жена «тонет» в задачах. Наконец он осознал, что выполнял задачи, а она — держала на себе всю систему.

В соцсетях уже который год идет непрекращающийся разговор о невидимом женском труде — люди публикуют списки, чек-листы, вирусные видео, объясняющие, чем понятие «помогать по дому» отличается от «управлять домом». Женщины массово делятся своим опытом, а мужчины начинают что-то подозревать. Забавно, что даже блогеры-мужчины вдруг обнаружили: почему-то есть термин «вовлеченный отец», который звучит всегда с умилением и восхищением, но нет никаких «вовлеченных мам» — это их неотъемлемое состояние.

Зак Уотсон фактически оседлал эту волну и сделал ставку именно на мужскую аудиторию — тех, кто хочет наконец понять, о чем речь. Работа ведется комплексная — через личные коуч-сессии, в закрытом комьюнити Mental Load Mastery (вход стоит $125 в месяц), на конференциях и в блоге с миллионом подписчиков.

Дополнительный доход приносит книга A Better Way to Do Better («Лучший способ делать лучше»). Сам Уотсон описывает себя как мужчину, наконец выросшего из мальчика. Лекции о морали, обсуждение бытовых ситуаций и наработка новой «эмоциональной грамотности» стали бизнесом, приносящим семизначную сумму, следует из подкаста Silly Little Social. Есть подозрение, что случай этот будет не единичным.

Яна Лубнина