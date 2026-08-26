Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frank Perry / AFP Фото: Frank Perry / AFP

В 1849 году братья-кондитеры Адольф и Эдуард-Жан Куантро из города Анже решили расширить бизнес, открыв небольшую винокурню. Главный ее продукт — ликер из дикой вишни — был нужен им для пропитки сладостей. Однако вскоре братья поняли, что фруктовые ликеры любители сладкого берут еще охотнее, чем торты и пирожные.

Вскоре ассортимент разросся до 50 видов ликеров из фруктов и ягод, но славу семье принес 51-й. Его придумал сын Эдуарда-Жана, тоже Эдуард, совместив горечь красных померанцев с Антильских островов и сладких цитрусовых с юга Италии. В отличие от прочих апельсиновых ликеров, «Куантро» был прозрачен, как слеза, крепок, как римский легионер, и почти не содержал сахара.

Для защиты от подделок Эдуард запатентовал не только рецепт и название, но и фирменную квадратную бутылку. Полтора века спустя компания Cointreau продавала по 30 млн таких бутылок в год. Про кондитерский бизнес семья давно забыла. Правы врачи: никакой пользы от этого сахара.