Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Библиотека Конгресса США Фото: Библиотека Конгресса США

Даже сейчас можно услышать снисходительные высказывания о возможностях женщин в том или ином виде спорта. А в начале XX века под это даже подводили научную базу, мол, женское тело слишком хрупкое, чтобы выдержать длительные физические нагрузки. Поэтому когда олимпийская чемпионка из США Гертруда Эдерли заявила о том, что собирается переплыть Ла-Манш, мужской мир высказал в ее адрес всевозможные сомнения.

А представляете, что пришлось пережить спортсменке, когда первая попытка оказалась неудачной? В августе 1925-го Гертруду из воды вытащил тренер. Он решил, что его подопечная начала тонуть. Спустя год Эдерли решилась сделать это еще раз. К тому моменту Ла-Манш смогли переплыть только пять мужчин: ледяная вода, холодные течения, высокие волны. Мир был уверен, что женский организм, хоть и тренированный, все это выдержать неспособен.

Но Гертруда была готова блестяще. И даже буря, которая грянула во время заплыва, ее не остановила. Хотя вместо 34 км ей пришлось проплыть 56. Но главное, что спустя 14 часов и 31 минуту Гертруда Эдерли вышла на английский берег. Она побила действующий тогда мужской мировой рекорд почти на 2 часа. Это была не просто сенсация, это был мировой прорыв.

На следующий день Гертруда Эдерли проснулась звездой, которая воодушевила своим поступком миллионы женщин и сломала систему. В Нью-Йорке на улицах ее встречали 2 млн человек — по крайней мере, об этом сообщала пресса тех лет. Известный американский обозреватель Хейвуд Браун писал, что когда Гертруда Эдерли отправилась в плавание из Франции, она оставила позади мир, который на протяжении многих веков верил, что женщина — слабый пол.

Большая часть правительства, большинство законов и практически вся мораль основаны на этом предположении. И когда ее пальцы ног коснулись песка Англии, она вышла из воды в совершенно новый мир.

Владимир Осипов