«Большая часть исследований проходит с участием мужчин»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Сколько нужно белка и воды, когда лучше заниматься спортом и не вредно ли тренироваться на голодный желудок? Все эти ответы легко найти в интернете. Но ученые решили проверить, так ли они подходят женщинам. Почему именно им? Дело в том, что большая часть исследований в основном проходит с участием мужчин, а пользуются этими советами — все. Ученые предположили, что это не совсем правильно.

Например, один из популярных мифов — о том, что женщине нельзя тренироваться натощак, потому что организм решит запасти жир, особенно на животе. На самом деле голодная тренировка не заставляет организм переходить в аварийный режим. Если человеку комфортно и это не мешает интенсивности занятия, само по себе отсутствие еды перед спортом не проблема.

Другой интернет-ритуал — срочно выпить протеиновый коктейль до тренировки, и еще один — ровно через полчаса. Выглядит убедительно: якобы откроется маленькая белковая форточка, и если не насытить мышцы белком, то она захлопнется. Но организм не метро с турникетами, и куда важнее, сколько белка человек получает в течение дня.

Еще один миф — женщинам не нужны силовые тренировки, потому что тело моментально перекачается. На самом деле набор значительной мышечной массы, чтобы было заметно, — дело не одного месяца, а силовые влияют не только на внешность. Другие парадоксальные правила звучат так: «чем больше кардио, тем быстрее похудеешь», «есть специальные легкие занятия именно для женщин». Все они подкрепляются в соцсетях, но не объясняются наукой.

Вместо них ученые предлагают довольно скучную, но единственно верную стратегию: поменьше магии, побольше обычного движения.

Анна Кулецкая