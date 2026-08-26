НАУФОР попросила Минцифры включить в «белые списки» сервисы профучастников

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила Минцифры включить сайты и сервисы профучастников рынка ценных бумаг и управляющих компаний в «белые списки». Обращение опубликовано на сайте ассоциации.

«Ограничение доступа к таким сервисам в периоды отключения мобильного интернета лишает значительное число граждан России возможности своевременно совершать необходимые действия и повышает операционные, рыночные и правовые риски совершения операций на фондовом рынке»,— пояснили представители НАУФОР.

Розничные инвесторы, по оценке ассоциации, составляют наиболее массовую группу участников рынка и должны иметь постоянный доступ к сервисам. «Брокеры, управляющие, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также депозитарии, регистраторы, биржевая инфраструктура, сервисы совершения сделок образуют взаимосвязанную систему, в которой выпадение любого звена может снижать устойчивость всей инфраструктуры»,— следует из письма.

НАУФОР — некоммерческая саморегулируемая организация на фондовом рынке России, находится под надзором Центробанка. Среди видов деятельности ассоциации указаны брокерская, дилерская, управление ценными бумагами, депозитарная и т. д.

«Белые списки» Минцифры возникли в России осенью 2025 года. Включенные в перечень сервисы, в том числе приложения банков, маркетплейсов, операторов связи, онлайн-кинотеатров и соцсетей, продолжают работать в период отключения мобильного интернета. Подобные ограничения вводят в российских регионах, когда действует режим беспилотной опасности.