На Среднем Урале возможны ЧС из-за сильных дождей 26 августа

В Свердловской области 26 августа прогнозируются очень сильные дожди и ливни, сообщили в мэрии Екатеринбурга. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения, повреждениям линий электропередач и связи, а также к затруднению движения транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Областное МЧС призвало жителей соблюдать правила безопасности. Находясь в помещении, следует закрыть окна. На улице необходимо избегать приближения к деревьям, мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередач. Также рекомендуется обходить рекламные конструкции, ветхие здания и легковозводимые сооружения.

Водителям и пешеходам необходимо быть осторожнее. При управлении автомобилем нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегая резких маневров. В случае ухудшения видимости из-за дождя следует плавно перестроиться на обочину, включить аварийную сигнализацию и остановиться. Если вода начинает быстро прибывать, необходимо покинуть транспорт и переместиться на возвышенность или в ближайшее здание.

Владельцам частных домов советуют проверить готовность ливневой канализации и дренажных систем к отводу дождевых вод. Это поможет предотвратить подтопление территорий и сохранность имущества. О любых происшествиях или необходимости экстренной помощи следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

В июле в результате обильных дождей в Свердловской области произошел сильный паводок. По данным МЧС, за прошедшие сутки от воды освободились один жилой дом и 142 приусадебных участка, новых затоплений не произошло. Всего на территории области остаются затопленными 78 приусадебных участков и восемь низководных мостов.

Ирина Пичурина