Власти Приморья предупредили о возможных перебоях связи в дни ВЭФ

В дни Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке могут быть перебои в работе услуг мобильной и стационарной связи, сообщили в правительстве Приморского края. Власти объяснили ограничения мерами безопасности «на время проведения международного мероприятия».

Согласно пресс-релизу, связь могут ограничить вблизи основной площадки проведения ВЭФ — кампуса Дальневосточного федерального университета, а также на основных транспортных магистралях, ведущих к месту проведения форума. В правительстве пообещали, что ограничения затронут «только определенные локации», а не весь край.

В министерстве цифрового развития и связи Приморья уточнили, что возможны кратковременные перебои в работе мобильного интернета (3G/4G/5G). Также не исключается временное ухудшение качества голосовой связи или скорости передачи данных. В ведомстве посоветовали использовать сети Wi-Fi и иметь при себе наличные.

Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября. На этот период в Приморском крае введут ограничения, которые затронут морскую акваторию, воздушное пространство и движение транспорта.