Для доставки ученых и туристов к СКИФу в Новосибирской области планируют использовать дирижабли

Мастер-план развития территории Центра коллективного пользования «СКИФ» в наукограде Кольцово (Новосибирская область) предусматривает организацию транспортного сообщения на базе современных дирижаблей. Об этом в ходе международного форума технологического развития «Технопром-2026» сообщила ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова Наталья Багрова. По ее словам, для запусков может быть задействована заброшенная взлетно-посадочная полоса в СНТ «Березовский».

«Сегодня мы обсуждаем использование этой площадки для создания базы для малой авиации непосредственно вблизи СКИФа. Мы разрабатываем варианты размещения нескольких ангаров, один из которых должен быть размещен вблизи аэропорта Толмачево, где будут храниться дирижабли»,— рассказала Наталья Багрова в беседе с «Ъ».

Предполагается, что воздухоплавательная техника будет выполнять две функции: доставлять специалистов, прибывающих в регион для работы на установках ЦКП, а также транспортировать туристические группы в рамках специализированных маршрутов к научному комплексу.

Разработкой самих аппаратов занимаются сотрудники Института теплофизики и Института гидродинамики СО РАН. От классических аналогов современные дирижабли отличаются конструктивно: они способны совершать посадку на любую горизонтальную поверхность и не требуют пришвартовки к причальной мачте.

Первые исследовательские станции Сибирского кольцевого источника фотонов должны быть введены в эксплуатацию до конца 2026 года.

Лолита Белова