Молдавия с 1 сентября введет налоги на алкоголь и автомобили из Приднестровья

Правительство Молдавии одобрило законопроект о постепенном введении налогообложения нескольких категорий товаров из Приднестровья. Первый этап начнется 1 сентября: с этого дня акцизы будут применяться к алкогольным напиткам, табачным и никотиновым изделиям, духам, пиротехнике, драгоценным камням и некоторым видам транспорта, включая легковые автомобили.

Премьер-министр Василе Тофан призвал молдавские банки упростить процесс открытия счетов для зарубежных поставщиков, чтобы они могли оплачивать сборы. «Собранные деньги будут также выделены гражданам, проживающим в регионе, чтобы они имели большую поддержку, больший доступ к медицинским услугам, социальной работе, пенсиям»,— указал господин Тофан на заседании правительства (цитата по сайту кабмина).

Другие категории приднестровских товаров будут облагаться налогом поэтапно вплоть до 2030 года. Это нужно, чтобы бизнес мог адаптироваться, а потребители не столкнулись с резким ростом цен, объясняют в правительстве. С 1 января 2027 года акцизы будут распространяться на нефтепродукты, с 1 апреля 2027 года — на природный газ и компьютеры.