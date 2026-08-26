В Котовске полностью сгорел склад Wildberries в результате атаки БПЛА
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в Котовске полностью уничтожен пожаром логистический центр Wildberries после атаки украинских беспилотников. Пострадали два человека. Были сбиты 13 беспилотников, но три нанесли удар по складу.
18 июля 2026 года логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области уже подвергались атаке украинских беспилотников. В Котовске тогда погибли семь сотрудников ночной смены и еще 24 человека получили ранения, при этом склад возобновил работу через пять дней после инцидента.
В ночь атаки на склад Wildberries в Котовске 26 августа 2026 года над Тамбовской областью было сбито 16 беспилотников, а всего над 16 российскими регионами силы ПВО уничтожили 426 БПЛА. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что площадь пожара на логистическом центре Wildberries в Котовске увеличилась со 40 тыс. до 100 тыс. кв. м.