В Котовске полностью сгорел склад Wildberries в результате атаки БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

18 июля 2026 года логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области уже подвергались атаке украинских беспилотников. В Котовске тогда погибли семь сотрудников ночной смены и еще 24 человека получили ранения, при этом склад возобновил работу через пять дней после инцидента.

В ночь атаки на склад Wildberries в Котовске 26 августа 2026 года над Тамбовской областью было сбито 16 беспилотников, а всего над 16 российскими регионами силы ПВО уничтожили 426 БПЛА. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что площадь пожара на логистическом центре Wildberries в Котовске увеличилась со 40 тыс. до 100 тыс. кв. м.