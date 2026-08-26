Соцфонд ускорил оформление ежемесячной денежной выплаты и рассмотрение заявлений

Социальный фонд России сократил средний срок назначения ежемесячной денежной выплаты почти на 10%, а ее переоформления — на 15%. Заявление получателя о выборе способа предоставления набора соцуслуг теперь рассматривают за один день, сообщила пресс-служба фонда ТАСС.

Ежемесячная денежная выплата положена людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий и членам их семей, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. При оформлении выплаты набор социальных услуг назначается автоматически. В его состав включены санаторное лечение, бесплатный проезд на пригородных электричках, лекарственные препараты и медицинские изделия. Их можно заменить денежной компенсацией, подав заявление в фонд.