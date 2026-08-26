В Швеции задержали второго подозреваемого в нападении с мачете на школьников
В Швеции задержали еще одного подозреваемого по делу о нападении с мачете на учеников школы в Фагерсте. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
До этого полицейские арестовали 18-летнего Лиама Небеля, который насмерть зарезал 17-летнюю школьницу и ранил еще троих подростков в школе шведского города. По данным газеты, второй подозреваемый проходит по делу о пособничестве и подстрекательстве, а также покушении на убийство. Полицейские задержали его во время рейда в районе Стокгольма. Сейчас мужчина находится под стражей.
Лиам Небель напал с мачете на школьников 21 августа. Он учился в школе в Фагерсте, поэтому беспрепятственно прошел на ее территорию и пронес туда оружие. При задержании юноша не сопротивлялся. Как пишет The Guardian, незадолго до нападения в анонимном TikTok-аккаунте появился снимок из туалета этой школы — на фотографии было мачете, лежащее на чехле от гитары. Полиция проверяла, принадлежит ли аккаунт арестованному Лиаму Небелю.
18-летний Лиам Небель, арестованный окружным судом Вестманланда до 21 сентября 2026 года, подозревается в убийстве и покушении на убийство трех человек.
По данным Aftonbladet, полиция продолжает выяснять, принадлежит ли Лиаму Небелю анонимный TikTok-аккаунт, который незадолго до нападения опубликовал снимок мачете в туалете школы, а ранее выкладывал видео с норвежским ультраправым террористом Андерсом Брейвиком.