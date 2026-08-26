Минтруд перечислил три способа взять выходной 1 сентября

Министерство труда разъяснило порядок предоставления выходного работающим родителям на 1 сентября. В этом году День знаний приходится на вторник, поэтому для освобождения от служебных обязанностей необходимо использовать один из трех предусмотренных законодательством механизмов.

Первый способ заключается в переносе части ежегодного оплачиваемого отпуска. Сотрудник может договориться с руководством о том, чтобы один из оставшихся дней отпуска был использован именно 1 сентября.

Если основной отпуск уже полностью израсходован, допускается оформление выходного за свой счет.

Третий вариант предполагает использование дня отдыха за работу вне графика. Согласно правилам, труд в этот день компенсируется одинарной оплатой, а предоставленный выходной становится неоплачиваемым.