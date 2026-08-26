Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО выросла на 5% во втором квартале

Чистая прибыль Московской биржи (MOEX: MOEX) по МСФО составила 15,8 млрд руб. по итогам второго квартала. Это на 4,7% больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности торговой площадки.

EBITDA Мосбиржи во втором квартале выросла на 4,8% — до 23,1 млрд руб. Совокупные операционные расходы увеличились на 10,4% — до 13,47 млрд руб., операционные доходы — 5,9%, до 32,45 млрд руб. Чистый процентный доход, напротив, снизился на 16,3% — до 11,9 млрд руб.

Комиссионные доходы площадки выросли на 24,8% — до 22,27 млрд руб. На рынке акций показатель упал на 27,3%, на рынке облигаций — увеличился на 46,4%. Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 27,3%, на срочном рынке — на 51,7%. Наконец, комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг увеличился на 29,7%.