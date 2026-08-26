В Индонезии спасли застрявшего на дереве россиянина

35-летний российский турист Александр Козлов врезался в дерево во время полета на параплане в индонезийском городе Бату. Спасатели около двух часов эвакуировали мужчину, пишет местное издание Detik.

Спасательная операция проходила ночью. Из-за недостатка освещения и труднодоступной местности специалистам пришлось действовать аккуратно, чтобы не травмировать туриста.

Мужчину закрепили в спасательном мешке на тросах и спустили на землю. Вся операция заняла около двух часов. Первично спасатели оценили его состояние как стабильное и передали семье для дальнейшего лечения.