Пассажиропоток аэропорта Дубая упал на 31,3% из-за войны с Ираном
В первом полугодии аэропорт Дубая принял 31,5 млн пассажиров. Это на 31,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие данные приводит в своей отчетности крупнейший аэропорт Ближнего Востока. В ней отмечается, что первое полугодие «стало жесткой проверкой на прочность всей авиационной инфраструктуры».
Количество взлетов и посадок в аэропорту в первом полугодии также упало — на 32,1%, до 150,6 тыс. Объем грузовых перевозок сократился на 28,7%, до 751 тыс. тонн, число единиц оформленного багажа — на 28%. Руководство аэропорта подчеркивает, что во втором квартале ситуация с пассажиропотоком значительно улучшилась. 28 февраля между США, Израилем и Ираном начался военный конфликт, и авиационное сообщение было практически полностью остановлено. К концу второго квартала на фоне постепенного прекращения активных боевых действий показатели аэропорта Дубая приблизились к тем, что были в 2025 году.
28 февраля 2026 года Израиль и США атаковали Иран, на что Иран ответил ударами по американским военным базам в Персидском заливе. Из-за этого страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство, и авиакомпании понесли убытки, оцениваемые в 1 млрд рублей, из-за прекращения продажи билетов и выполнения вывозных рейсов.
Международный аэропорт Дубая приостанавливал работу для обеспечения безопасности пассажиров, персонала и экипажей, а также из-за атаки дрона, обломки которого упали на территории авиагавани. Авиакомпания Emirates приостанавливала выполнение регулярных рейсов в Дубай и из него до 7 марта 2026 года, а Flydubai отменила два рейса из Дубая в Санкт-Петербург.
Власти Дубая запустили инициативу A Dubai Invite для восстановления доверия туристов после рекордного 2025 года, когда город столкнулся с резким падением спроса из-за военного конфликта в регионе. В марте 2026 года после ракетных обстрелов со стороны Ирана заполняемость отелей упала с 80% до примерно 10%.