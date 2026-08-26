Пассажиропоток аэропорта Дубая упал на 31,3% из-за войны с Ираном

В первом полугодии аэропорт Дубая принял 31,5 млн пассажиров. Это на 31,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие данные приводит в своей отчетности крупнейший аэропорт Ближнего Востока. В ней отмечается, что первое полугодие «стало жесткой проверкой на прочность всей авиационной инфраструктуры».

Количество взлетов и посадок в аэропорту в первом полугодии также упало — на 32,1%, до 150,6 тыс. Объем грузовых перевозок сократился на 28,7%, до 751 тыс. тонн, число единиц оформленного багажа — на 28%. Руководство аэропорта подчеркивает, что во втором квартале ситуация с пассажиропотоком значительно улучшилась. 28 февраля между США, Израилем и Ираном начался военный конфликт, и авиационное сообщение было практически полностью остановлено. К концу второго квартала на фоне постепенного прекращения активных боевых действий показатели аэропорта Дубая приблизились к тем, что были в 2025 году.

Алена Миклашевская