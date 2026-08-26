Югорчанина задержали за вылов редкой рыбы на 1,2 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя поселка Шеркалы, который незаконно выловил редкие виды рыб. Общая стоимость изъятой рыбы составила 1,2 млн руб., сообщили в окружной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: полиция ХМАО-Югры Фото: полиция ХМАО-Югры

В начале августа сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району провели профилактический рейд на реке Оби вблизи поселка. В ходе проверки был задержан ранее судимый рыбак, который ловил рыбу с моторной лодки с использованием плавных сетей, что запрещено региональными правилами рыболовства.

У фигуранта изъяли 65 особей стерляди и двух сибирских осетров. Проведенная ихтиологическая экспертиза подтвердила принадлежность рыбы к видам, занесенным в Красную книгу России. В его отношении возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ и ч. 3 ст. 256 УК РФ. Они объединены в одно производство и расследуются дознавателем районного отдела полиции.

Ирина Пичурина