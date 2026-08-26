Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие

Совет директоров НОВАТЭКа (MOEX: NVTK) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 35,5 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации.

Собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 30 сентября. Купить бумаги НОВАТЭКа под выплату можно до 12 октября. Текущая дивдоходность — 3,76%.

Согласно дивидендной политике НОВАТЭКа, компания стремится направлять на выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО за отчетный период. В первом полугодии показатель составил 218,6 млрд руб.