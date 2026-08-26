Промпредприятие повреждено при атаке БПЛА на Нижегородскую область

При ночной атаке БПЛА в Нижегородской области повреждения получило промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам чиновника, за ночь средства ПВО сбили над регионом более 40 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Повреждения получили одно промышленное предприятие, несколько жилых домов и автомобилей», — уточнил господин Никитин. Детали он не привел, но пообещал, что гражданам, чье имущество было повреждено, окажут помощь.