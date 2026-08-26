МИД России пообещал укреплять союзничество с Абхазией и Южной Осетией

Россия продолжит укреплять стратегическое партнерство и союзничество с Абхазией и Южной Осетией, заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление опубликовано по случаю отмечаемого 26 августа дня признания независимости двух республик.

Как напомнила госпожа Захарова, Россия первой в мире признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. По ее словам, это решение спасло обе республики от «уготованного преступным режимом тогдашней Грузии истребления», а также «заложило основу для построения собственного счастливого будущего».

«Намерены и впредь оказывать дружественным странам масштабную помощь в деле укрепления государственности, безопасности и экономики. Будем продолжать совместными усилиями укреплять стратегическое партнерство и союзничество, сохранять общие традиции, культурное наследие и духовные ценности»,— добавили в российском МИДе.

Вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией начался в ночь на 8 августа 2008 года после обстрела Цхинвала грузинскими войсками. Россия ввела в регион свои подразделения. После пяти дней боевых действий российские войска вытеснили грузинские силы из Южной Осетии. 26 августа 2008 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости бывших грузинских автономий — Абхазии и Южной Осетии.