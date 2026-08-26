МИД России пообещал укреплять союзничество с Абхазией и Южной Осетией
Россия продолжит укреплять стратегическое партнерство и союзничество с Абхазией и Южной Осетией, заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление опубликовано по случаю отмечаемого 26 августа дня признания независимости двух республик.
Как напомнила госпожа Захарова, Россия первой в мире признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. По ее словам, это решение спасло обе республики от «уготованного преступным режимом тогдашней Грузии истребления», а также «заложило основу для построения собственного счастливого будущего».
«Намерены и впредь оказывать дружественным странам масштабную помощь в деле укрепления государственности, безопасности и экономики. Будем продолжать совместными усилиями укреплять стратегическое партнерство и союзничество, сохранять общие традиции, культурное наследие и духовные ценности»,— добавили в российском МИДе.
Вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией начался в ночь на 8 августа 2008 года после обстрела Цхинвала грузинскими войсками. Россия ввела в регион свои подразделения. После пяти дней боевых действий российские войска вытеснили грузинские силы из Южной Осетии. 26 августа 2008 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости бывших грузинских автономий — Абхазии и Южной Осетии.
26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии после пятидневной войны с Грузией. В тот же год Россия и Южная Осетия подписали договор о сотрудничестве и взаимной помощи, а Дмитрий Медведев допустил присоединение Южной Осетии к России.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 11 августа 2026 года, что Тбилиси не намерен восстанавливать дипломатические отношения с Россией, пока Москва сохраняет признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь, МИД РФ 3 декабря 2025 года отмечал, что признание независимости обеих республик является необратимым решением и Россия готова к нормализации отношений по мере готовности Тбилиси.
5 сентября 2008 года независимость Абхазии и Южной Осетии признала Никарагуа, 10 сентября 2009 года — Венесуэла, 15 декабря 2009 года — Науру, а 29 мая 2018 года — Сирия. Однако 29 июля 2026 года МИД Грузии приветствовал решение Республики Науру об аннулировании дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией.