Концерт накрыло туманом

Судьба концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге остается туманной третий день. В Москву и Казань певец ехать не хочет, если верить организаторам, а в Северной столице, кажется, его не ждут. «Газпром Арена» от мероприятия открестилась. В соцсетях фанаты гадают, сможет ли Уэст победить российскую бюрократию. Что происходит вокруг выступления рэпера?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канье Уэста, похоже, отменили заранее. Источники «Фонтанки» утверждают, что сделали это «по звонку сверху» из Москвы. Организатор концерта Уэста — агентство SAY Agency — уверяет, что переноса или запрета выступления не будет. Только проблема в том, что в «Газпром Арене» говорили, что SAY Agency начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея договоренностей с площадкой. Но она на этом этапе подготовки и не требуется, уверен продюсер концертных программ Motley Concerts Станислав Зализняк:

«Абсолютно обычная история — это анонс и старт продаж по письму. Отправляется письмо о бронировании даты на площадку, площадка его одобряет, отдает в работу. И с этого момента считается, что дата забронирована. Речь идет о достаточно узком круге специалистов, которые друг друга знают. Ничего необычного в том, что многостраничный договор будет готовиться и изучаться у юристов несколько недель, потому что там могут быть нюансы. Как правило, стандартные договоры не предполагают правок, поэтому может составляться протокол разногласий. Все это время мы ждем, пока кто-то что-то подпишет, и билеты не продаем. Ну так не работает».

В переговоры между организатором и площадкой мог кто-то вмешаться, продолжает Станислав Зализняк:

«Ситуация налицо. Сначала все было хорошо в рамках делового оборота, а потом что-то поменялось и начали придумывать причины. Поэтому, да, какое-то действие, видимо, произошло до того, как оно было дополнительно одобрено и согласовано».

Юристы полагают, что фанаты вправе требовать не только деньги, но и компенсацию морального вреда за отмену мероприятия. Впрочем, возврат билетов на концерт Канье Уэста через сайт SAY Agency недоступен, а номер горячей линии отключен, рассказали “Ъ FM” покупатели. По их словам, они решили вернуть деньги после появления новостей о возможной отмене выступления. Наибольшее беспокойство вызывает то, что некоторые билеты продавались по акции как невозвратные, рассказывает одна из покупательниц Эльмира:

«Мы покупали билеты компанией друзей — 30 тыс. руб. на танцпол. При этом постоянно появлялись новые места. Было ощущение, будто каждый раз вбрасывали новые билеты — от дешевых до дорогих. При попытке оформить возврат сервис показывает, что возврат сейчас недоступен, и отправляет покупателя к организатору. При этом на сайте Say Agency отдельно указано, что билеты, купленные через операторов, нужно возвращать через того оператора, у которого они были приобретены. Но мы покупали билеты через официальный сайт».

Как убедился “Ъ FM”, на сайте SAY Agency еще 25 августа продавали билеты на Канье Уэста. В частности, были доступны места на танцпол на 10 октября — за 30 тыс. руб. Юридически концерт пока действительно не отменен, говорит председатель Союза потребителей России Алексей Койтов:

«Мы сейчас видим ситуацию, когда вина на стороне организатора. Если отменяется место проведения концерта, это существенное изменение обстоятельств. И по 28-29-й статье закона "О защите прав потребителей" это дает право отказаться от договора. Здесь положен полный возврат денег. Более того, должны быть возмещены и убытки. Человек из другого города собирался прилететь, купил невозвратные билеты на самолет и сейчас возвращает билет на концерт, но за самолет ему никто деньги не вернет. Это его убытки, и они тоже должны быть возмещены за счет организатора. Претензию нужно оформить в письменном виде: конкретно указать свои требования, написать, что вы хотите вернуть деньги, и предоставить реквизиты».

Организаторы заявили, что уже выплатили Уэсту аванс. По данным СМИ — это 1,5 млрд руб. В Российской гостиничной ассоциации отметили, что отмена брони в отелях Санкт-Петербурга уже началась. На новостях о приезде Уэста Aviasales фиксировал рост спроса на городские гостиницы в 1,5 раза.

Леонид Пастернак, Никита Путятин