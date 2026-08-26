Один человек погиб и 12 ранены при ударах по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ 147 раз атаковали Белгородскую область. В Грайворонском округе погибла мирная жительница. В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Корочанском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 12 человек. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев 26 августа в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Удары за минувшие сутки были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Сбиты и подавлены 193 беспилотника. Зафиксировано восемь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также ВСУ четыре раза сбрасывали взрывные устройства с дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 26 августа на территории РФ были перехвачены и уничтожены 426 БПЛА. В Черноземье, помимо Белгородской области, их ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в пригороде Воронежа из-за падения сбитого беспилотника ранения средней тяжести получили мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения. Также в Липецком округе Липецкой области при падении БПЛА загорелся частный дом: погибли мужчина и 14-летний ребенок, еще два человека пострадали.

Мария Свиридова