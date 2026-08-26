Главное на рынке недвижимости к утру 26 августа

Президент Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры». Согласно документу, объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не справляются с их защитой, в том числе от атак БПЛА. Под действие указа попадают складские и логистические объекты, порты, нефтеперерабатывающие заводы и объекты связи. Вице-премьер России Денис Мантуров отмечал, что механизм не означает национализации или изменения формы собственности. Он также не предполагает массового применения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложения о конкретных объектах критической инфраструктуры подготовит правительство. По словам господина Пескова, такие предложения будут изучать и только потом оформлять в виде конкретных решений.

ЗПИФ «Вим недвижимость» (находится под управлением «Вим сбережений», ранее известной как «ВТБ капитал пенсионный резерв») приобрел у девелопера Parametr (входит в ГК ПИК) складской комплекс площадью 75 тыс. кв. м в промышленном парке «Кувекино» в Новой Москве. Сделку закрыли 21 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Asseto. Опрошенные изданием эксперты оценивают сумму сделки в 7,5–8,2 млрд руб. Один из арендаторов площадей в комплексе — «Яндекс.Маркет». В целом склад заполнен арендаторами на 90%.

Застройщик «Галс-Девелопмент» приобрел офисное здание 1972 года постройки площадью 3,9 тыс. кв. м недалеко от станции «Павелецкая» в Москве. Четырехэтажный бизнес-центр класса B расположен по адресу: Дубининская улица, 33Б. Объект долгое время был выставлен на продажу, за него планировали выручить около 525 млн руб. Здание располагает парковкой на 30 мест, открытой летней верандой и оборудованным конференц-залом. Последний ремонт прошел в 2012 году. Объект привлекателен своим местоположением, пишет Telegram-канал «Стройки — и точка». Расположенный по соседству БЦ «Дубининский» «Галс-Девелопмент» оказался полностью законтрактован за год до ввода в эксплуатацию.

Компания «РТ-Капитал» (занимается реализацией непрофильных активов «Ростеха») повторно выставила на торги штаб-квартиру холдинга «Швабе» на проспекте Мира в Москве по начальной цене 1,8 млрд руб. Лот включает здание площадью 16,5 тыс. кв. м и участок площадью 0,9 га. Здание построено в 1972 году, его техническое состояние оценили как удовлетворительное. Примерно 2,1 тыс. кв. м помещений сейчас непригодны для эксплуатации и требуют ремонта. В 2022 году объект выставлялся на продажу за 1,77 млрд руб. В ходе торгов стоимость можно было снизить до 1,57 млрд рублей, однако сделка тогда не состоялась.

Три рекламные компании потребовали взыскать с ООО «Самолет-недвижимость мск» суммарно более 1 млрд руб. Иски поданы в арбитражные суды Москвы и Московской области. Агентство 2R-Media требует 682,3 млн руб., Realweb — 317,9 млн руб., а ООО «Твига диджитал перформанс» — еще 52,6 млн руб. В Realweb сообщили «Ведомостям», что причиной иска стало неисполнение застройщиком денежных обязательств по договору оказания рекламных услуг. «Твига диджитал перформанс» истребовало задолженность по договорам и пени за просрочку оплаты. По словам опрошенных изданием экспертов, разбирательства могут быть связаны с задержками выплат рекламным агентствам на фоне оптимизации расходов «Самолета». Иски 2R-Media и ООО «Твига диджитал перформанс» уже приняли к производству, а заявление Realweb ожидает рассмотрения.

Миграционная служба МВД России разъяснила, что россияне могут оформить регистрацию по месту жительства на даче, если расположенный на участке дом имеет статус жилого. Заявку можно подать через «Госуслуги», в МФЦ или миграционном подразделении МВД. Для оформления понадобятся паспорт, заявление о регистрации, а также документы, которые подтверждают основание для вселения в жилое помещение.