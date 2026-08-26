ФСБ задержала жителя Майкопа при подготовке теракта на объекте Минобороны

В Адыгее и Кабардино-Балкарии правоохранительные органы задержали более 10 подозреваемых в связях с запрещенными в России террористическими организациями. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В частности, задержан житель Майкопа, «планировавший совершение теракта в отношении одного из объектов Министерства обороны». В ФСБ заявили, что при обыске у него обнаружили самодельные пиротехнические средства и что в переписке мужчина получал указания от представителя «украинской террористической организации».

Также в ФСБ сообщили, что в Зольском районе Кабардино-Балкарии были задержаны 11 участников экстремистской ячейки.