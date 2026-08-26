ФСБ задержала жителя Майкопа при подготовке теракта на объекте Минобороны
В Адыгее и Кабардино-Балкарии правоохранительные органы задержали более 10 подозреваемых в связях с запрещенными в России террористическими организациями. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В частности, задержан житель Майкопа, «планировавший совершение теракта в отношении одного из объектов Министерства обороны». В ФСБ заявили, что при обыске у него обнаружили самодельные пиротехнические средства и что в переписке мужчина получал указания от представителя «украинской террористической организации».
Также в ФСБ сообщили, что в Зольском районе Кабардино-Балкарии были задержаны 11 участников экстремистской ячейки.
В июле 2026 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Краснодаре россиянина, подозреваемого в подготовке теракта в Москве по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), целью которого было убийство высокопоставленного сотрудника Министерства обороны. Согласно данным ФСБ, злоумышленник собирался использовать беспилотник со взрывчаткой, а также арендовал квартиру для наблюдения за военнослужащим. Кроме того, ФСБ сообщила о задержании предполагаемой сообщницы, которая, по версии следствия, арендовала квартиру для наблюдения за потенциальной жертвой.
Ранее, в апреле 2026 года, сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина России 1981 года рождения, который, по данным спецслужбы, по заданию украинских террористических организаций планировал подорвать самодельное взрывное устройство около объектов Министерства обороны и затем выехать на Украину для участия в боевых действиях. В том же месяце, в апреле 2026 года, ФСБ сообщила о задержании троих человек (граждан России, Молдавии и Украины) в Москве, которых подозревали в подготовке теракта против высокопоставленного военнослужащего с использованием заминированного электроскутера.
В июле 2026 года сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали восемь человек в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, подозреваемых в членстве в законспирированной ячейке запрещенной международной террористической организации. Эти лица, включая предполагаемого лидера, готовили нападения на административные здания правоохранительных органов с целью хищения оружия и последующего перехода на нелегальное положение. При обысках у них изъяли оружие, патроны, порох, самодельные зажигательные устройства и снаряжение для проживания в горах и лесу.