В Кабардино-Балкарии задержаны предполагаемые участники террористической группировки

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 11 человек, подозреваемых в членстве в террористической организации. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, они пропагандировали радикальную идеологию и нападали на местных жителей, которые не разделяли их взгляды.

В ФСБ заявили, что ячейка террористов связана с одной из международных террористических организаций (МТО). Участники группировки действовали в Адыгее и Кабардино-Балкарии. Их задержали в Зольском районе КБР, сейчас они все арестованы.

Возбуждено уголовное дело об организации террористической группировки и участии в ней (ч. 2 ст. 205.5 УК).