В Кабардино-Балкарии задержаны предполагаемые участники террористической группировки
ФСБ задержала 11 участников террористической организации в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 11 человек, подозреваемых в членстве в террористической организации. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, они пропагандировали радикальную идеологию и нападали на местных жителей, которые не разделяли их взгляды.
В ФСБ заявили, что ячейка террористов связана с одной из международных террористических организаций (МТО). Участники группировки действовали в Адыгее и Кабардино-Балкарии. Их задержали в Зольском районе КБР, сейчас они все арестованы.
Возбуждено уголовное дело об организации террористической группировки и участии в ней (ч. 2 ст. 205.5 УК).
В Кабардино-Балкарии и других регионах Северного Кавказа регулярно задерживают лиц, связанных с террористическими организациями. Так, 7 июля 2026 года ФСБ, МВД и Росгвардия задержали восемь человек в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, которые готовили нападения на административные здания правоохранительных органов.
В январе 2026 года сотрудники ФСБ предотвратили теракты против представителей власти и силовиков в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарской Республике, где был задержан житель КБР 2009 года рождения, планировавший покушение на сотрудников полиции Нальчика. В конце 2025 года ФСБ предотвратила в Кабардино-Балкарии попытку подрыва участка газораспределительной системы, задуманную украинскими спецслужбами. В рамках этого дела был установлен житель Нальчика, который прошел подготовку в одном из лагерей сил специальных операций ВСУ и был ликвидирован при задержании.