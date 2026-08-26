Малый и средний бизнес Петербурга активнее ищет сотрудников в сфере строительства

Малый и средний бизнес Петербурга чаще всего ищет сотрудников в сфере строительства, недвижимости и эксплуатации. Эти отрасли лидируют по числу вакансий во всех трех сегментах СМБ, следует из исследования hh.ru, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство и недвижимость стали лидерами спроса на кадры у МСП Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Строительство и недвижимость стали лидерами спроса на кадры у МСП Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В микробизнесе на строительство, недвижимость, эксплуатацию и проектирование приходится около 3 тыс. вакансий — 5% от общего числа. Далее следуют гостиничный и ресторанный бизнес с 2,8 тыс. вакансий (5%), медицина и фармацевтика — 2,5 тыс. (4%), IT — 2,4 тыс. (4%) и услуги для населения — 2,2 тыс. (4%).

В сегменте малого бизнеса строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование также занимают первое место — около 4,9 тыс. вакансий, или 6% от общего числа. Вторую позицию занимают гостиницы, рестораны и общепит — 4,7 тыс. вакансий (6%). Далее идут IT — 3,7 тыс. (5%), медицина и фармацевтика — 3,2 тыс. (4%) и розничная торговля — 2,6 тыс. (3%).

В среднем бизнесе доля вакансий в ведущих отраслях выше. Строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование формируют 2,8 тыс. вакансий, или 9% спроса. На втором месте IT с 2,6 тыс. вакансий (8%), далее следуют розничная торговля — 2 тыс. (6%), товары народного потребления — 1,9 тыс. (6%) и гостинично-ресторанная сфера — 1,9 тыс. (6%).

Таким образом, строительство и связанный с ним сектор недвижимости остаются основным направлением кадрового спроса петербургского малого и среднего бизнеса независимо от масштаба компании.

Матвей Николаев