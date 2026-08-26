К строительству культурного центра в Кольцово привлекут частных соинвесторов

Проект строительства многофункционального культурного центра — «Научной резиденции» в новосибирском наукограде Кольцово — может быть реализован на условиях государственно-частного партнерства. Об этом «Ъ» сообщил мэр Кольцово Николай Красников в ходе международного форума технологического развития «Технопром-2026».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр наукограда Кольцово в Новосибирской области Николай Красников

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Мэр наукограда Кольцово в Новосибирской области Николай Красников

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По словам Николая Красникова, администрация работает над проектом и активно обсуждает варианты финансирования с привлечением частных инвесторов. Окончательная стоимость работ будет определена после прохождения экспертизы, ранее предварительная оценка составляла 2 млрд руб.

Площадь будущего комплекса составит 24 тыс. кв. м. Завершить строительство планируется в течение пяти лет. Известно, что разработку проектной документации за свой счет выполнила строительная компания «Эталон», вложив в эту работу более 110 млн руб.

Ранее заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова сообщала, что открытие комплекса будет приурочено к созданию Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Лолита Белова