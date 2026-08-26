В Минобрнауки уточнили статус дипломов «бакалавра» и «магистра» с 1 сентября
Дипломы с квалификацией «бакалавр» и «магистр» останутся действующими документами в России, несмотря на переход страны на новую модель высшего образования. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минобрнауки России.
Министерство опровергло информацию о «массовом переходе российских университетов на новую модель» с сентября этого года. В Минобрнауки отметили, что поступившие до этого и поступающие сейчас в вузы на программы бакалавриата и магистратуры смогут по ним доучиться.
Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования начался в 2023 году. Сейчас в него вошли 17 вузов. Студенты этих учебных заведений проходят базовый курс длительностью от четырех до шести лет, а затем — специализированный этап продолжительностью один-два года. С 1 сентября проект по внедрению новой системы образования расширится, однако о полноценном отказе от бакалавриата и магистратуры пока речи не идет, подчеркивали в министерстве.
Минобрнауки России анонсировало отказ от Болонской системы в мае 2022 года, которая действовала в стране с 2003 года и предусматривала систему «бакалавриат—магистратура». Вместо неё вводится схема «базовое высшее—специализированное высшее», где срок обучения на первой ступени составит от четырех до шести лет, а на второй — от одного до трех лет. Полный переход на обновленную модель высшего образования Минобрнауки планирует завершить в течение ближайших трех лет, при этом с 2027 года новые правила начнут применяться к отдельным укрупненным группам специальностей.
В сентябре 2026 года пилотная программа для вузов, предусматривающая отмену форматов бакалавриата и магистратуры, будет расширена и начнет действовать еще в 11 вузах. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева уточнила, что специализированное высшее образование займет от года до трех лет и станет «обновленным форматом магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками». Также отмечается, что бакалавры и магистры, поступившие до перехода на новую систему, смогут доучиться по прежним стандартам, а их дипломы сохранят юридическую силу.