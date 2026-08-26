В Минобрнауки уточнили статус дипломов «бакалавра» и «магистра» с 1 сентября

Дипломы с квалификацией «бакалавр» и «магистр» останутся действующими документами в России, несмотря на переход страны на новую модель высшего образования. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минобрнауки России.

Министерство опровергло информацию о «массовом переходе российских университетов на новую модель» с сентября этого года. В Минобрнауки отметили, что поступившие до этого и поступающие сейчас в вузы на программы бакалавриата и магистратуры смогут по ним доучиться.

Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования начался в 2023 году. Сейчас в него вошли 17 вузов. Студенты этих учебных заведений проходят базовый курс длительностью от четырех до шести лет, а затем — специализированный этап продолжительностью один-два года. С 1 сентября проект по внедрению новой системы образования расширится, однако о полноценном отказе от бакалавриата и магистратуры пока речи не идет, подчеркивали в министерстве.