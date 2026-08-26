Минобрнауки: переход на новую модель высшего образования завершат за три года

Минобрнауки сообщило, что полный переход на обновленную модель высшего образования будет завершен в течение ближайших трех лет. Реформа предполагает замену традиционных ступеней бакалавриата и магистратуры на базовое и специализированное образование.

С 2027 года новые правила начнут применяться к отдельным укрупненным группам специальностей. При этом студенты, уже зачисленные в вузы или поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры, смогут завершить обучение по прежним стандартам. В ведомстве уточнили, что дипломы с квалификациями «бакалавр» и «магистр» сохранят свою юридическую силу и останутся действующими документами об образовании.

Пилотный проект по внедрению новой структуры стартовал в 2023 году. На данный момент в него включены 17 учебных заведений, где студенты проходят базовый курс длительностью от четырех до шести лет, а затем — специализированный этап продолжительностью один-два года.