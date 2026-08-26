Минобрнауки: переход на новую модель высшего образования завершат за три года
Минобрнауки сообщило, что полный переход на обновленную модель высшего образования будет завершен в течение ближайших трех лет. Реформа предполагает замену традиционных ступеней бакалавриата и магистратуры на базовое и специализированное образование.
С 2027 года новые правила начнут применяться к отдельным укрупненным группам специальностей. При этом студенты, уже зачисленные в вузы или поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры, смогут завершить обучение по прежним стандартам. В ведомстве уточнили, что дипломы с квалификациями «бакалавр» и «магистр» сохранят свою юридическую силу и останутся действующими документами об образовании.
Пилотный проект по внедрению новой структуры стартовал в 2023 году. На данный момент в него включены 17 учебных заведений, где студенты проходят базовый курс длительностью от четырех до шести лет, а затем — специализированный этап продолжительностью один-два года.
В России до 2030 года планируется полный переход на новую модель высшего образования, однако по отдельным группам специальностей процесс начнется уже с 2027 года. Пилотный проект по внедрению новой структуры стартовал в 2023 году с участием шести вузов: МАИ, МИСиС, МПГУ, Балтийского федерального университета, Санкт-Петербургского горного университета и Томского госуниверситета. С января 2026 года список участников пилотного проекта был расширен до 17 вузов, и президент России Владимир Путин продлил этот проект до 2030 года.
В рамках новой модели высшего образования отменены форматы бакалавриата и магистратуры, вместо них вводится базовое и специализированное высшее образование. Срок обучения на базовом уровне составит от четырех до шести лет, на специализированном — от одного года до трех лет. В феврале 2025 года глава Минобрнауки Валерий Фальков представил поправки к закону «Об образовании», закрепившие эту реформу.
К сентябрю 2026 года планируется расширение пилотной программы для вузов, и ожидается, что около 42,4 тысячи абитуриентов будут приняты на бюджетные места в рамках этого проекта. При переходе на новую модель образования Минобрнауки планирует отказаться от указания в дипломах общих квалификаций, вместо этого будут указываться конкретные, понятные работодателю квалификации.